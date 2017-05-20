國中會考首日 雲林考區6人提早翻卷將被扣分

2017-05-20 18:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕國中教育會考今天上場，雲林考區應考7782人，第一堂社會科缺考34人，其餘各科缺考均為33人；第一天考試未傳出重大違規事件，但有8起小違規，包括6起考生違規提早翻卷，另手機及手錶在考試時鈴聲響起各有一起，將分別被扣兩點及一點。

雲林考區共有8個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中。

試務中心表示，今天有6起考生可能因太過緊張，違規提早翻卷，可能被扣成績的2%，將由大考中心確定扣分比率。

21日上午考自然、英語（閱讀、聽力）；除了英文（聽力）只要遲到就不得入場，也不得提早出場外，其他各科遲到20分鐘不得入場，考試開始後未達30分鐘不得出場。