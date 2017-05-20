| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

國中會考首日 雲林考區6人提早翻卷將被扣分

2017-05-20  18:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕國中教育會考今天上場，雲林考區應考7782人，第一堂社會科缺考34人，其餘各科缺考均為33人；第一天考試未傳出重大違規事件，但有8起小違規，包括6起考生違規提早翻卷，另手機及手錶在考試時鈴聲響起各有一起，將分別被扣兩點及一點。

雲林考區共有8個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中。

試務中心表示，今天有6起考生可能因太過緊張，違規提早翻卷，可能被扣成績的2%，將由大考中心確定扣分比率。

21日上午考自然、英語（閱讀、聽力）；除了英文（聽力）只要遲到就不得入場，也不得提早出場外，其他各科遲到20分鐘不得入場，考試開始後未達30分鐘不得出場。

廣告
  • 國中會考第一天，雲林各考場沒有重大違規出現，但有8起小違規，包括6起考生違規提早翻卷。（記者詹士弘攝）

    國中會考第一天，雲林各考場沒有重大違規出現，但有8起小違規，包括6起考生違規提早翻卷。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國中會考 會考 雲林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：國中會考首日 雲林考區6人提早翻卷將被扣分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.