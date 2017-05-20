國小老師與學生再相聚 助弱勢修屋

志工們協助修繕房子，各有鐵工、木工、水電等專業，手腳很快又有默契。（記者林欣漢攝）

2017-05-20 18:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕花蓮縣鑄強國小教師李志強，有感於身教重於言教，加入社團法人台灣心義工團，全台走透透助弱勢修屋，巧的是，義工團常務理事盧立偉，曾經是他的學生，兩人因為行善再相遇相逢，溫馨感動。

基隆市中山區劉姓母女，住在中華路山坡上一處破屋，外人不知還以為是廢墟，內部環境凌亂霉味重，市議員楊石城上月發現後，協助募集善款及民生物資，並媒合到台灣心義工團協助修繕改善環境。

今天80名志工到場修屋，他們各有鐵工、木工、水電等專業，手腳很快又有默契，預計端午節前完工，市議員張耿輝敬佩義工團善行，送西瓜給他們解渴，天顯宮也安排志工們住宿一晚。

50歲的李志強，3年前在網路上看到義工團活動，決定加入志工行列，已協助30多個案家修繕房屋，他說，平時上課常講身教重於言教、愛與關懷，實際來身體力行，盡微薄之力做善事，助人自己也學到很多，很有成就感，預計今年退休後，去職訓學習水電技能，讓義工團助人的力量更大。

巧合的是，李志強早年在台東萬安國小任教時，義工團常務理事盧立偉正好就讀5年級，現在又因為行善相聚，兩人笑說，有緣作伙是緣份，作伙做愛心，更有意義。

志工們協助修繕房子，各有鐵工、木工、水電等專業，手腳很快又有默契，預計端午節前完工。（記者林欣漢攝）

志工們協助修繕房子，各有鐵工、木工、水電等專業，手腳很快又有默契。（記者林欣漢攝）

志工們協助修繕房子，各有鐵工、木工、水電等專業，手腳很快又有默契。（記者林欣漢攝）

台灣心義工團協助基隆弱勢戶修屋。（記者林欣漢攝）