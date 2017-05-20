宏碩海產逾期鮑魚涉改標 中市衛生局開罰480萬元
2017-05-20 18:35
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府衛生局查獲南屯區宏碩海產公司涉改標過期冷凍鮑魚，衛生局今決議開罰480萬元；另前往餐廳飯店、量販店、生鮮超市等處預防性稽查，現場未發現宏碩公司該批逾期產品。
衛生局表示，18日與地檢署、保七警察及衛福部食品藥物管理署等單位，共同前至宏碩海產公司稽查，查獲業者將逾期冷凍鮑魚改標，達1萬2290餘公斤，檢警並現場扣回該公司電腦資料及下游廠商名單進行偵辦。
衛生局指出，改標的逾期冷凍鮑魚有無流入名單內廠商及相關數量，目前尚在比對相關出貨單、進口報單、發票等資料，並與下游廠商進行勾稽比對釐清，全案目前由檢方調查偵辦中。
衛生局也表示，根據業者提供的冷凍鮑魚出貨資料與檢調初步比對，宏碩海產公司亦有與外縣市業者的交易紀錄，為求慎重，也通知相關縣市追蹤產品流向。
今日衛生局本欲約談負責人，但委任律師向衛生局表示，負責人身體不適請假，當事人雖未到，衛生局依行政程序法第103條第5款行政處分所根據事實，客觀上明白足以確認者逕行裁罰。
今日依調查事證該公司確屬貯存及販售逾期產品，違反食安法第15條第1項第8款，衛福部公告裁罰基準，予以裁罰480萬元，後續持續配合檢調調查，如再查獲違規事證，將依法再重罰。
衛生局長呂宗學指出，因業者渉違法改標，為讓業者心生警惕，所以立即開罰。至於檢舉人身分尚待釐清，目前尚未討論吹哨者獎金發放。
衛生局今日也前往本市餐廳飯店、賣場、生鮮超市等處進行預防性專案稽查，以維護市民食的安全。
衛生局再次呼籲食品業者，依食品安全衛生管理法規定，落實自主管理，驗收時務必留意產品包裝標示、效期等，落實先進先出，避免使用及貯存逾期食品，以維商譽。
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