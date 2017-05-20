國中會考麻豆考場守護勿製造噪音 考生、家長滿意

麻豆公所在考場曾文家商校門口設應變中心，也有舉牌隊。（記者楊金城攝）

2017-05-20 18:09

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考今天登場，麻豆考場在國立曾文家商，因踫上進香期，麻豆區公所組成守護考生聯盟，勸導進香團、陣頭不要放鞭炮和製造噪音，首日考場周邊很安靜，考生順利應考，家長和考生滿意。

會考正好遇上麻豆代天府李府千歲神誕日的進香期，今天進香十分熱鬧，放鞭炮、鑼鼓喧天，但與考場曾文家商距離超過1公里以上，加上試場教室關閉門窗開冷氣考試，進香熱鬧聲並不影響考生。

陳姓香客說，今年會考考場從代天府隔壁的曾文農工，改到曾文家商，不影響考生，也和進香團不衝突，皆大歡喜。

為維護考場安寧，麻豆公所在曾文家商校門口設立應變中心，首次成立的巡查機車隊、媽媽守護隊，還有舉牌隊，從麻豆交流道、到考場周邊重要路口，形成三層防護。

麻豆區長林振祿說，公所出動40多人在會考2天分成3班駐守應變中心、騎乘巡查機車和舉牌，巡查機車隊更是在麻豆市區趴趴走，機動的向進香團宣導。