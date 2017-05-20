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食農教育 小小廚神種菜到作菜 展現創意料理

2017-05-20  18:09

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區農會為讓小朋友了解道道菜餚從產地到餐桌的過程，今年3月開始教導豐原在地數所國小學童種植當季蔬菜。由於端午將至，農會針對端午節必吃蔬菜豇豆、茄子與瓠瓜菜苗給予指導。

今天上午舉行端午節慶祝活動中，也舉行小小廚神競賽，讓小朋友與家長、老師組隊，以在地食材共廚端午創意料理。比賽最後由豐原國小拿下金牌，南陽、葫蘆墩國小同獲銀牌。

參賽小朋友說，以前不知媽媽煮飯很辛苦，也不知菜餚是怎麼來的。數個月來的種菜及做菜體驗，讓他深深體會農夫的辛苦，也很感謝媽媽每天作飯，以後會更珍惜。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，希望透過實作教育，讓食農及食安觀念往下紮根，讓小朋友真實體會盤中飧粒粒辛苦的道理。

中市農業局王俊雄也說，活動落實推廣食農教育，寓教於樂讓小小學童認識端午當令食材，也親身體驗農民栽培作物的辛勞，結合「小小廚神烹飪競賽」，親子共廚，別具意義。

現場另舉行包粽接力、陸上龍舟競賽、米苔目及爆米香示範教作等多元內容，豐原高中熱舞社並演繹日本農協的「白米之歌─非米不可，米不自禁」米食舞蹈，以活潑有趣的方式融合古早味來推廣米食。

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  • 參加小小廚神競賽的豐原國小獲得金牌。（豐原區農會提供）

    參加小小廚神競賽的豐原國小獲得金牌。（豐原區農會提供）

  • 參加小小廚神競賽的南陽國小獲得銀牌。（豐原區農會提供）

    參加小小廚神競賽的南陽國小獲得銀牌。（豐原區農會提供）

  • 翁子國小報名參加小小廚神比賽，體驗從產地到餐桌的過程。（豐原區農會提供）

    翁子國小報名參加小小廚神比賽，體驗從產地到餐桌的過程。（豐原區農會提供）

  • 豐原區農會舉行小小廚神競賽，讓小朋友了解食安及食農教育。（記者李忠憲攝）

    豐原區農會舉行小小廚神競賽，讓小朋友了解食安及食農教育。（記者李忠憲攝）

  • 活動現場也舉行陸上龍舟賽。（記者李忠憲攝）

    活動現場也舉行陸上龍舟賽。（記者李忠憲攝）

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相關關鍵字： 小小廚神 小小廚神料理賽 豐原農會 食農教育
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標題：食農教育 小小廚神種菜到作菜 展現創意料理


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