無心插柳柳成蔭 吉貝國小跆拳隊揚威全國
2017-05-20 18:05
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕當初因想要貢獻所學的吉貝離島派出所員警許祿寶，利用公暇之餘，義務為吉貝國小學生教導跆拳防身術，不料卻無心插柳柳成蔭，今日在全國國小盃跆拳道錦標賽，榮獲混合色帶組第4名，謝俊藝更勇奪國小高年級組第2名。
成軍僅1年半的吉貝國小跆拳道隊，因擁有跆拳道五段身手的員警許祿寶，調往白沙警分局吉貝派出所服務，由於離島員警都是日夜待在島上，閒暇之餘也想為島上居民做些什麼？因此興起貢獻所學，為島上小朋友教授防身術，讓離島小朋友也能在課後，有正當的休閒活動。
島上吉貝國小獲得員警奧援，當然如獲至寶，立即開班，小朋友們趨之若鶩報名參加，每週跆拳班上課時間，校園中就響起喝喝沙沙聲響，增加校園生氣，而小朋友們在許祿寶的指導下，不僅增加防身技能，更重要的是透過團體生活學習，讓離島小朋友們習慣團體生活，進而達到互助學習目標。
吉貝國小跆拳道隊成軍僅1年半，今年首度跨海抵台參加全國國小跆拳道錦標賽，6名選手就傳出佳績，分別在團體組獲得第4名、個人組第2名，率隊遠征的許祿寶自然功不可沒，但卻不敢居功，直稱吉貝國小校長張素紋、吉貝國中校長黃賜榮鼎力支持，才是成功的關鍵，並感謝澎湖縣政府教育處大力贊助經費及設備，讓學生能一圓台灣競技的美夢。
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