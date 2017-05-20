520總統就職週年「台灣阿甘」總統官邸外撿垃圾
2017-05-20 18:11
〔記者何世昌／台北報導〕受封「台灣阿甘」的林明德，曾7度展開徒步環台撿垃圾行動，行腳里程超過3萬公里；除了徒步環台撿垃圾，林也認養總統府前官邸分隔島十餘載，前總統李登輝、陳水扁也曾與林明德彎腰撿垃圾，今日520總統蔡英文就職1週年，林本邀請蔡總統彎腰撿垃圾，但蔡總統因另有要務婉拒了。
根據《台北市公園及行道樹認養作業要點規定辦理》訂立之公「園綠地及行道樹認養」規定，凡企業、團體、機關學校、個人均可認養公園、行道樹等綠地。認養單位可選擇就現況認養，或環境清潔、協助雜草拔除等；也可「改造認養」，將認養標的添增園景設施，加強綠美化。
今年71歲的林明德是環保人士，過去20年來徒步環台撿垃圾7次，希望用雙腳推廣環保觀念；平時則根據上述規定，向北市府公園處認養總統官邸前分隔島（愛國西路至和平西路段），輾轉已認養10餘載，前總統李登輝、陳水扁都曾與林共同撿拾垃圾。
今日是520總統就職週年，林明德循往例，邀請蔡英文一起撿拾垃圾，並準備「竹製長夾」要贈與蔡英文；但蔡以另有要務婉拒。
林今早仍到官邸前撿拾垃圾，右手持80公分長夾，左手拿垃圾袋，仔細沿著分隔島夾出煙蒂、檳榔渣、吸管套、寶特瓶、鋁箔包、衛生紙、糖果紙包裝等；短短40分鐘，就裝滿5公升垃圾袋。林感嘆，「連官邸前面都有這麼多垃圾，你看其他地方有多少？」他希望透過身體力行帶動環保觀念，若每個人都把公寓周邊打掃好，環境自然提升。
由於認養分隔島鄰近總統府官邸，林明德撿垃圾時，北市交通大隊考量維安一度上前盤查，憲兵也時常注目禮；林明德出示認養契約後，才化解憲警疑慮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 520我愛你！ 台東戶政所多對新人登記結婚
- 考生有佛腳可抱！ 居仁國中老師坐鎮「解題區」
- 活用農村文化 鹽水竹埔端出竹陀螺促進觀光
- 護樹團體不滿大巨蛋移樹嗆柯P 柯：我也不喜歡蓋
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups rally for Lee Ming-che’s release
- 陳羽凡遭偽證抹黑 好兄弟「酒祭」狗仔力挺
- 張兆志心疼妻患「短暫失憶症」曝520結婚甜蜜原因
- 高雄10多名深綠選民 遊行反蔡總統
- 綠營南市長選戰升溫 林佳龍跨濁水溪助勢
- 王心凌戰袍變兇器 開唱樂當媽寶
- MiLB》故事哥開轟助陣 李振昌中繼2局飆2K無失分
- 這張照催淚…豬哥亮回顧人生 「獨待攝影棚靜看2小時 」
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 全國調酒大賽 新二代選手亮眼
- 11度入選第一隊 大帝準備登寶座
- 軌道建設 陳菊：高雄有能力承擔
- 美前官員讚小英兩岸政策 分析對台軍售最佳時機…
- 全國小學田徑賽 逾7百好手競技
- 回高雄前 阿扁吃了這個才上高鐵...
- 希臘NGO涉貪、性侵難民 若屬實歐盟將中止金援
- MLB》德葛隆7局飆9K 大都會完封天使止7連敗（影音）
- NBA》8年來首度無緣年度MVP 詹皇不在意
- 踹打女學生惹議 「戲曲王子」李菄峻出面哽咽道歉
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 烏來覽勝橋「抬高加寬」 預計年底發包
- 蝦味先老董洪宗喜的兒女無保請回 理由是...
- 北韓「飛彈英雄」 遊街接受歡呼
- 婦人山區迷途 失聯8小時後現身10公里外超商
- 蔡政府執政週年 全教總批小學生學習宛如聯考復辟
- MLB》140公里速球裝GPS 上原浩治投出歷史紀錄（影音）
- 前瞻軌道建設桃園負擔1226億 市府︰沒問題
- 伊朗總統選舉 羅哈尼贏得連任
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 中英對照讀新聞》Irish beach reappears 33 years after vanishing into Atlantic Ocean／愛爾蘭海灘消失於大西洋33年後重現
- 胡志強籲黨魁候選人 選後放棄對立與不滿
- 林奕含狼師案扯出陳子璇遭性騷 高國華護妻酸爆了
- 索非亞對談呂秋遠 透露通靈過程「不能碰這個」
- 占民地未徵收 議員促編租金補償
- 自由廣場》本土語言望春風
- 北港水塔古蹟 變身遊客中心
- 國民黨魁戰選前之夜活動後 鄉民拍到垃圾滿地...
- 「俠醫」90歲老母靠這招 抗大腸癌3期30年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：520總統就職週年「台灣阿甘」總統官邸外撿垃圾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分