520總統就職週年「台灣阿甘」總統官邸外撿垃圾

2017-05-20 18:11

〔記者何世昌／台北報導〕受封「台灣阿甘」的林明德，曾7度展開徒步環台撿垃圾行動，行腳里程超過3萬公里；除了徒步環台撿垃圾，林也認養總統府前官邸分隔島十餘載，前總統李登輝、陳水扁也曾與林明德彎腰撿垃圾，今日520總統蔡英文就職1週年，林本邀請蔡總統彎腰撿垃圾，但蔡總統因另有要務婉拒了。

根據《台北市公園及行道樹認養作業要點規定辦理》訂立之公「園綠地及行道樹認養」規定，凡企業、團體、機關學校、個人均可認養公園、行道樹等綠地。認養單位可選擇就現況認養，或環境清潔、協助雜草拔除等；也可「改造認養」，將認養標的添增園景設施，加強綠美化。

今年71歲的林明德是環保人士，過去20年來徒步環台撿垃圾7次，希望用雙腳推廣環保觀念；平時則根據上述規定，向北市府公園處認養總統官邸前分隔島（愛國西路至和平西路段），輾轉已認養10餘載，前總統李登輝、陳水扁都曾與林共同撿拾垃圾。

今日是520總統就職週年，林明德循往例，邀請蔡英文一起撿拾垃圾，並準備「竹製長夾」要贈與蔡英文；但蔡以另有要務婉拒。

林今早仍到官邸前撿拾垃圾，右手持80公分長夾，左手拿垃圾袋，仔細沿著分隔島夾出煙蒂、檳榔渣、吸管套、寶特瓶、鋁箔包、衛生紙、糖果紙包裝等；短短40分鐘，就裝滿5公升垃圾袋。林感嘆，「連官邸前面都有這麼多垃圾，你看其他地方有多少？」他希望透過身體力行帶動環保觀念，若每個人都把公寓周邊打掃好，環境自然提升。

由於認養分隔島鄰近總統府官邸，林明德撿垃圾時，北市交通大隊考量維安一度上前盤查，憲兵也時常注目禮；林明德出示認養契約後，才化解憲警疑慮。