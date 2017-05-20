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「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」會考作文題首次圖表呈現

今年會考作文題目是「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」，首次以圖表式呈現。（記者林曉雲攝）

2017-05-20  17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕會考今天最後一科考寫作測驗，教育部國教輔導團評析，作文題目是 「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」引導式作文，首次以圖表方式呈現，從生活情境出發，要求學生從傳統習俗的面向中取材，提出個人看法。桃園市慈文國中老師吳韻宇表示，題目靈活多元，但因限定為「傳統習俗」，如果考生只是寫宗教或是最近很夯的通靈少女，或只是寫母親節、父親節等，可能會屬於離題，但要以考生整篇文章來判斷。

吳韻宇老師表示，題目以圖表方式呈現很新穎，學生較為陌生，但因為與生活情境相符，要拿到基本分數並不難，今年題目結合了語文領域和社會領域，出現了跨領域的趨勢。此外，去年的作文題目是「從陌生到熟悉」，文學性較濃，今年考題則會要求考生從偏重個人情感的體悟，增加一些論述比例。

吳韻宇也表示，表格中的舉例只是提供學生聯想，並不會限制學生寫作內容，例如題目雖然寫「端午節配戴香包，但如果學生寫端午節吃粽子，並不會離題，重點是學生如果能對所舉例的傳統習俗，寫下自己的經驗、感受或想法，如有獨特的見解，較易拿高分。

考生如寫批判性內容是否易拿高分？苗栗縣烏眉國中校長林孟君表示，在題目引導內容中述及，在傳統習俗裡，也許感受到它所傳遞的情感，發現值得保存的內涵，也許察覺到不合時宜的地方，因此學生以自己所處的時代，舉出不合時宜的傳統習俗，觀察社會進行省思，寫出個人的見解或建議，的確比較容易得高分。

傳統習俗的定義引發爭議，所舉的例子有限，媒體詢問潑水節、萬聖節、耶誕節是否為傳統習俗？賴宜芳表示，傳統習俗定義可以更有彈性，重點在於，現代小孩對於自己生活中的傳統習俗的看法，要與自己的生活經驗作連結，重點在所寫的文章要言之有物。

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  • 教育部國教輔導團評析，作文題目是 「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」引導式作文，首次以圖表方式呈現，從生活情境出發，要求學生從傳統習俗的面向中取材，提出個人看法。（記者林曉雲攝）

    教育部國教輔導團評析，作文題目是 「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」引導式作文，首次以圖表方式呈現，從生活情境出發，要求學生從傳統習俗的面向中取材，提出個人看法。（記者林曉雲攝）

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