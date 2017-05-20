南投口琴節 吹出「浴火重生」之情

2017-05-20 17:54

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為中部音樂界盛事的「南投口琴節」活動，今日在文化局演藝廳熱鬧登場，由來自南投、台中、雲林等中部縣市國小、國中、高中學生及社大等團體，從下午「百人口琴大匯演」，一直來到晚上「口琴樂團秀」，讓人在象徵「我愛你」的520這個特別日子，享受到1場難得的音樂饗宴。

該活動係由南投縣府、南投口琴愛樂協會及廣隆文化基金會共同辦理的，今下午2時許，在「荒野大鏢客」、「美女與野獸」、「宮崎駿動畫配樂組曲」等曲目下揭開序幕，除了10所學校學生參加以外，台中大里屯區社大及立體聲、天空等口琴樂團也都共襄盛舉，演出的人員合計達400人。

入夜後，換成「Just口琴重奏樂團」及「DoNuts口琴樂團」接棒演出，整個表演涵蓋各國民謠、電影動畫組曲、民歌組曲、流行歌曲、古典樂、爵士樂等，隨著曲風時而華麗、時而柔美、時而行雲流水、時而澎湃激盪，讓人聽得如癡如醉。

南投縣長林明溱、口琴愛樂協會理事長洪明科表示，對南投縣而言，口琴多了一分「浴火重生」的情感，因為在921大地震時，音樂老師李孝明特別從台北來到南投以口琴替災區學童療傷，才為口琴埋下推廣的種子，且縣內學生也曾在馬來西亞的亞太口琴節、韓國首爾口琴節等比賽中，獲得4重奏青少年組第1名殊榮，顯見多年的推廣已具豐碩成果。

由於口琴價格便宜且方便攜帶，獨奏、合奏皆適宜，係1種十分親民的樂器，縣府也允諾「南投口琴節」活動，未來也將持續辦理，讓更多人看見南投好山好水以外音樂素養的一面。