彰縣應考人數低於招生總額 會考兩樣情

2017-05-20 18:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕國中教育會考今起一連2天舉行，彰化縣免試入學招生總額1萬4400名，會考報名人數1萬4057名，各科缺考人數各在50多人，使得應考人數更加低於招生總額，考生選擇更多，「人人都有校唸」，不過，有些考生已可直升該校高中，已確定有校可唸的考生，對會考成績較不在乎，考試態度比不上多數戰戰兢兢的考生，應試考生兩樣情。

除此之外，今年不同於往，彰化縣今年免試入學超額比序積分項目，原本競賽分數4分，今年再降改為競賽分數2分，另外2分為社團分數，一消一長，使得會考成績分數高低，成為考生能否進入理想學校就讀的輸贏點。

免試入學超額比序積分規則因地制宜，彰化縣總分135分，45分會考成績、90分超額比序積分項目，當中原本4分競賽分數改為2分競賽、2分參與社團，彰興國中教務主任凃明秀說，如此鼓勵學生在學多參加社團活動，適性發展、學習多元化。

教育處長鄧進權今天雨中巡視彰師大附工考場，整天下來，發生考生帶智慧手表、在答案卡寫名字等小違規情節，教育處學管科長汪康宜說，前述違規行為將送委員會開會，依據考試規則，給予扣分處罰。

全縣有46位弱視、體弱多病、肢體行動不便等特殊考生，分散在縣內共14個考場應試，會考首日，上午考社會科、數學科，下午考國文、寫作測驗，缺考人數社會50人、數學53人、國文57人、寫作測驗58人，明天上午考自然、下午考英語閱讀和英語聽力，考試時間中午12時30分結束。

花壇國中為方便考生應試，安排交通車搭載考生前往彰商考場，老師整天陪考，中場休息時間集合全班考生待在教室休息用餐、複習題庫做最後衝刺，不少考生說，今年超額比序積分總分135分，會考成績45分、90分積分項目，積分項目在競賽項目分數降低，考生分數落差不大，最大差別還是在教育會考成績。

詹姓考生說，各科會考成績依A++、A+、 A、 B++、 B+ B、 C，每科分數3分到9分不等，5科滿分45分，給分等級分得細，提高成績鑑別度，在差1級就差很多下，考試更不能掉以輕心。

少數已可直升高中的考生，對會考成績不在乎，考試態度差，比不上多數戰戰兢兢應試的考生。