水土保持月環境教育推廣 澎湖休憩園區熱鬧登場

澎湖水土保持月暨國際生物多樣化環境宣導，吸引民眾踴躍報名參加。（記者劉禹慶攝）

2017-05-20 17:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因無高山聚雲，年蒸發量大於降雨量，因此水資源格外重要，澎湖縣政府今在澎湖休憩園區水土保持戶外教室，舉辦「水土保持月暨國際生物多樣性環境教育推廣活動」，現場共有400多位民眾攜家帶眷共襄盛舉。

縣長陳光復表示，澎湖休憩園區規劃有100公頃，是大安森林公園5倍大，除了樹木與綠地，還種植櫻花、仙人掌、檸檬等樹種，成功塑造適合鄉親休閒運動的地方，透過植栽綠化，讓民眾更了解水土保持的重要。尤其澎湖地質是由火山岩組成，並沒有高聳的山脈，也無土石流災害，但是水土保持已是普世價值，決不能忽視天然災害帶來潛勢之危機，更應致力於水土保持與環境保護工作。

除了縣長陳光復到場與民同樂外，還包括副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、黃春燕、馬公市長葉竹林、農漁局長陳高樑、林務公園管理所所長許錫棋、水土保持局企劃組長徐森彥等人，共同在希望之樹上懸掛書寫願望。

今年水土保持活動，配合5月22日國際生物多樣性日，以環境教育主題區宣導攤位及闖關方式進行系列活動，現場包括環保局等9個機關與社區團體設立宣導攤位，提供豐富的宣導品，透過海報、摺頁、展板、有獎徵答及親子DIY等多元方式，讓民眾及親子從闖關活動中瞭解水土保持觀念及生物多樣性重要，進而將環境教育目標落實於日常生活中。