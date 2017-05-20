500志工包2萬顆粽送愛 81歲嬤、8歲弟都來出力

2017-05-20 17:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕500人發揮「粽情眾意」，齊力包出2萬顆素粽，分送雙北、桃園、台中、花蓮等地社福團體，光糯米就用了4000斤、花生800斤，還有160斤的菜脯及500支素火腿。年紀最大的81歲阿嬤陳勉、最小的小一男童郭宥哲也都來出力。

新北市志願服務協會和元亨寺台北講堂今攜手，動員500位志工包粽，光糯米就用了4000斤、花生800斤，還有160斤的菜脯及500支素火腿，最後共包了2萬顆素粽，其中5千顆分送給新北市的弱勢家庭，其餘1萬5千顆遠送到花蓮、台中等社福團體，要讓他們提前吃粽子，歡度端午佳節。

新北市志願服務協會理事長呂理民表示，這次活動的經費，由元亨寺台北講堂、財團法人邱和成基金會、中華民國大業慈善會、廣濟宮以及熱心的志工共同出資，動員500位志工，分成洗粽葉組、炒料組、包粽組、蒸粽組和運送組等，從昨天就開始備料，大家都忙得不可開交，廚房熱氣蒸騰從未停歇。

現場志工中，最年長的是81歲的阿嬤陳勉，最小的是今年剛上小學的郭宥哲，郭宥哲已經連續3年都跟著媽媽來當志工，負責將蒸好的粽子掛上吹電扇冷卻；連續4年到場的新北市副市長侯友宜原本期許自己今年包粽技術有進步，最後包了一個大粽子，卻因不會折粽葉，把粽子包成長方形，惹得一旁阿嬤大笑，侯友宜趕緊自嘲綁的是「潮州粽」。

統籌這次活動的總幹事陳桂琴表示，2萬顆素粽中，將有5千顆提供新北市實物銀行分送給弱勢家庭，其餘1萬5千顆會送往花蓮、桃園、台中、台北等社福團體。