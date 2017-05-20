國文寫作4張圖說習俗 台中考生：題目創新高分不易

2017-05-20 17:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國文寫作測驗以4張跟傳統習俗有關的圖，讓考生表達對傳統習俗的看法，台中有考生認為題型創新，雖不難發揮，但擔心拿高分不易。

國文寫作出現4張各代表歲時、祭祀、婚喪喜慶及其他的圖，讓考生用自身經驗發揮對傳統習俗的看法。居仁國中黃子恩各舉過年回娘家及考前求神問佛、看風水、慎終追遠的習俗表達，強調雖是傳統習俗，卻累積出自有的文化，好的文化就應加以保存。

居仁國中學生盧冠宇認為，今年的題目很創新，是出乎預料的題型，雖不難寫，但要寫出高分不易，他以過年圍爐發揮，強調圍爐凝聚家人情感，但現代拜科技發達所賜，傳統節日過節氣氛愈來愈淡，或習俗不再受重視，科技世界反忽略傳統的價值，十分可惜等。

居仁國中學生陳家葦則認為題目好發揮，考生可善用自己的生活經驗入文，他先論述傳統習俗不能只重形式，忽略習俗原始意義，他選放天燈的習俗，傳達象徵期許自己要愈飛愈高，努力朝自己的目前前進。