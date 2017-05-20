會考國文科49人次違規 上午凱道抗議未影響考生

2017-05-20 17:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕國中教育會考今天首日舉辦，全國24多萬名考生參與學力鑑定，教育部下午統計，今天社會科有94人次、數學科85人次、國文科49人次發生違規，而上午9點發生國道收費員突襲凱達格蘭大道快閃抗議，一旁有北一女中試場，但因有警方舉牌、抗議團體也拿掉麥克風擴音，並未影響到考生。

教育部國教署副署長許麗娟表示，會考下午國文科結束，據統計，該科約有49人次的考生違規，大多是帶了手機、電子錶等非應試的用品，發出聲響等導致違規，依規定將扣該生該科1級分。

另今天是520總統就職週年，剛好遇上會考首日，教育部擔心有團體抗議影響考生，一度把台北市的北一女中、成功高中2試場挪走，後來又改變主意不挪，結果今天上午仍發生國道收費員突襲凱達格蘭大道，展開抗爭行動。

教育部次長林騰蛟解釋，據悉約上午9點，收費員在凱道集結，警方到場關切，並舉牌4次警告，而抗議者也知道今天國中會考，因此沒有使用麥克風擴音，在現場呼喊口號，並繞行及噴漆，約10點左右解散，而因抗議現場離北一女有段距離，也與考場聯繫，確定並無考生受到抗議影響。