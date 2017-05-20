會考國文科靈活 出現「文轉圖」的柱狀長條圖

會考國文科今年創新考出「文轉圖」 的柱狀長條圖，教育部國教輔導團老師賴宜芳手繪答案，考生要理解文字題意後，轉個彎選出符合題意的正確圖表，考的非常靈活。（記者林曉雲攝）

2017-05-20 17:05

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考剛考完國文科，教育部國教輔導團今評析，會考考題重視學生的語文知識和閱讀理解，相較往年，今年沒有考出新詩和繪本，但有取材報章雜誌、中外文學等，考出3題圖表題，包括書信格式和柱狀長條圖等，尤其是「文轉圖」的柱狀長條圖，考生看完題目之後，要轉個彎想一下才可答題，洪蘭、魏德聖、龍應台等人的文章入題，部分試題符合學生日常生活經驗，具生活化特色。

對於有學生哭訴今年國文考題很難、文言文偏多，台中市大業國中國文老師賴宜芳不認為今年偏難，她表示，整份考卷是難易適中，讀通任一版本即可，呈現的文言文不多，占比30％，且是短的，並不長。

賴宜芳表示，第22題以柱狀長條圖表題考學生的國文理能能力，題目指周老師在黑板上寫道：「天下沒有一個人從不羨慕別人，只有少數人從沒被別人羨慕過。」請學生選出符合題意的圖表，羨慕別人的百分比，要從題目的「沒有一個人」轉成「百分之百」，餘依題意理解「被羨慕的人」、「不被羨慕的人」的百分比，而選出正確答案。

台北市介壽國中國文老師陳靜儀表示，題組字數和去年差不多約700到800字，並不會太長，學生不需要特別具備天文知識或醫學知識背景才可理解考題，不管是洪蘭有關過動兒的文章，或天文科普文章，或魏德聖《賽德克．巴萊》等，都是考學生的閱讀理解能力，只是這樣的題材對學生而言比較新鮮，國文有文學性和工具性，除了國文課本中的文學之外，生活中的文本也可作為學習的面向。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，學習要與生活結合，把過去文學性較多的考題，增加更多與生活結合的素材，未來教育會考的試題，字數不會再增加，整份考卷48題總字數均有控制，新課綱實施之後，各科考題均會再更與生活結合，題目會很活。