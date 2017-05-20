會考國文科靈活 出現「文轉圖」的柱狀長條圖
會考國文科今年創新考出「文轉圖」 的柱狀長條圖，教育部國教輔導團老師賴宜芳手繪答案，考生要理解文字題意後，轉個彎選出符合題意的正確圖表，考的非常靈活。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考剛考完國文科，教育部國教輔導團今評析，會考考題重視學生的語文知識和閱讀理解，相較往年，今年沒有考出新詩和繪本，但有取材報章雜誌、中外文學等，考出3題圖表題，包括書信格式和柱狀長條圖等，尤其是「文轉圖」的柱狀長條圖，考生看完題目之後，要轉個彎想一下才可答題，洪蘭、魏德聖、龍應台等人的文章入題，部分試題符合學生日常生活經驗，具生活化特色。
對於有學生哭訴今年國文考題很難、文言文偏多，台中市大業國中國文老師賴宜芳不認為今年偏難，她表示，整份考卷是難易適中，讀通任一版本即可，呈現的文言文不多，占比30％，且是短的，並不長。
賴宜芳表示，第22題以柱狀長條圖表題考學生的國文理能能力，題目指周老師在黑板上寫道：「天下沒有一個人從不羨慕別人，只有少數人從沒被別人羨慕過。」請學生選出符合題意的圖表，羨慕別人的百分比，要從題目的「沒有一個人」轉成「百分之百」，餘依題意理解「被羨慕的人」、「不被羨慕的人」的百分比，而選出正確答案。
台北市介壽國中國文老師陳靜儀表示，題組字數和去年差不多約700到800字，並不會太長，學生不需要特別具備天文知識或醫學知識背景才可理解考題，不管是洪蘭有關過動兒的文章，或天文科普文章，或魏德聖《賽德克．巴萊》等，都是考學生的閱讀理解能力，只是這樣的題材對學生而言比較新鮮，國文有文學性和工具性，除了國文課本中的文學之外，生活中的文本也可作為學習的面向。
台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，學習要與生活結合，把過去文學性較多的考題，增加更多與生活結合的素材，未來教育會考的試題，字數不會再增加，整份考卷48題總字數均有控制，新課綱實施之後，各科考題均會再更與生活結合，題目會很活。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 520我愛你！ 台東戶政所多對新人登記結婚
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
- 長期服避孕藥 突發腦靜脈竇血栓塞險送命
- 雲林成龍溼地藝術季登場 全台最大水上藝術展館
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 日職》狀況逐漸好轉 陽岱鋼傷勢首度曝光
- 涉性騷女同事一次被解職 法官認「太嚴苛」判復職
- 南海準則架構 東協與中達成協議
- 買麵順便偷手機 警「天羅地網」逮賊
- 大提琴家麥斯基 指點台高校生
- 自由限時批》善用說帖破解國際困境！
- 退官不只任獨董 公銀一票財金幫
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 81歲翁住10年遇死劫 女婿不敢讓岳母知道
- 林奕含狼師案扯出陳子璇遭性騷 高國華護妻酸爆了
- 澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
- 湯姆哈迪確定成蜘蛛人最強宿敵！演出《猛毒》獨立電影
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 木藝聚寶盆成香菇栽培皿 買主不氣反覺有趣
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 頭份檢舉達人神隱 警：好像車禍受傷
- 【小繆思】被偷走的零件
- 台未獲邀WHA 瑞士媒體直指「中國不想看到台灣人」
- 藉口看照片靠近 貨車司機撲倒女子性侵
- 公視拚4K電視 英國BBC助陣
- 就職週年 小英邀弱勢兒童進官邸辦「童」樂會
- NBA》8年來首度無緣年度MVP 詹皇不在意
- 自由廣場》輿論殺人及輿論制裁
- （影音）大叔髮型正常後 木村沒做這件事又被罵翻
- 柯文哲出席活動 護樹團體突闖進抗議
- （影音）豬哥亮頭七 謝金晶孱弱引魂哭紅眼
- 新北》端午節提前開fun 今明包粽趣
- 日職》巨人放棄的外野手 到火腿變本土全壘打王
- 驚呼「不要」擋不了殺妻 家暴夫判賠326萬
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 仁德國中營養午餐 吃「包高中」
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- MLB》德葛隆7局飆9K 大都會完封天使止7連敗（影音）
- 「飛閱新北」 蔡建民空拍286校
- 安養院夜半起火 4死
- 印尼外海火燒船 5人死亡
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
標題：會考國文科靈活 出現「文轉圖」的柱狀長條圖
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email