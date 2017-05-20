百年製鼓廠「响仁和」特展 人間國寶創新考「鼓」

2017-05-20 16:57

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市國際鼓藝節明晚將於新莊體育場陽光草坪登場，每年重頭戲之一的「新莊响仁和鼓文化特展」今天先打頭陣，在新莊文化藝術中心開展，由被列為「人間國寶」的製鼓師傅王錫坤展出作品，今年還創新跨界與棉紙撕畫合作，剛硬鼓身結合柔軟的棉紙，呈現出完美絕倫的藝術作品。

新北市國際鼓藝節舉辦至今邁入第11年，今年除邀優人神鼓、俄羅斯、英國等國內外鼓藝團隊演出，也在新莊文化藝術中心舉辦展覽，透過靜、動態互動設計及鼓玩意DIY，讓鼓文化更加深入地方，也讓民眾更能體驗、重視珍貴的文化資產。

新北市文化局長林寬裕表示，王錫坤平日忙於製鼓，更致力突破自我，與跨界藝術合作，今年找來棉紙撕畫老師謝淑慧合作，兩人一起發想，剛硬鼓身結合柔軟棉紙，讓鼓身不再只有一種想像。

今年展覽，除呈現新莊响仁和鼓藝工坊歷史、鼓的製作過程、王錫坤作品與收藏品外，最重要的是讓民眾透過生動活潑的互動裝置，更加認識製鼓技藝，如《鼓桶遊樂區》設計撕黏式互動裝置，民眾可自行選擇棉紙撕畫圖樣、顏色的鼓環、鼓釘等素材，自己動手美化鼓身；《考鼓小學堂》多媒體互動體驗區則以遊戲及動畫，設計出製鼓流程、配件等設計成考題，帶大家一起考「鼓」。

此外，還有每年最受大小朋友喜愛的「鼓玩意DIY」。「新莊响仁和鼓文化特展」即日起至6月7日於新莊文化藝術中心展出，相關資訊可洽詢新莊文化藝術中心，或官網

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