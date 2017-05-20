下公車沒按鈴被司機嗆 他投訴反吃癟

下公車前，按鈴提醒駕駛、逼卡是常識。示意圖。（資料照，記者陳紜甄攝）

2017-05-20 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕下公車前，按鈴提醒駕駛是常識，但有乘客疑似下車未按鈴，又不滿被駕駛員質問，寫信客訴對方態度不佳，事後業者不但沒責怪司機，反而還在回函中提醒投訴人，下次記得按鈴，獲得網友力挺！

有乘客向北部1間客運業者投訴，日前搭公車，刷卡後在前門等下車，司機問「你們是這一站下車嗎？」、「那為什麼不按鈴？你們又不是搭捷運！捷運才不用按鈴！」讓他覺得不受尊重。

對此，業者回覆，「請這名乘客以後下車時，請記得按下車鈴，以表達尊重這行業的所有開車司機！」這張意見處理表，被轉載至臉書粉專「爆料公社」，引起熱烈討論。

網友表示，「上車舉手、下車按鈴，很難嗎？今天您要坐小黃，還會輕敲車窗舉手微笑示意能上車嗎！」、「司機不是通靈少年好嗎？」

也有人指出，「你不按鈴誰知道你要下車？居然還有人覺得是司機態度語氣用詞的問題！真的出了家門都當自己是大爺少奶奶了就是」、「自己不對，還敢投訴，給87分（不能再高了）」；還有人直言，「為什麼公車司機缺人？光應付這些敏感的乘客就飽跟醉了」。