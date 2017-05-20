台中榮總暑期志工名額好搶手 有人提前1天排隊報名

2017-05-20 16:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中榮總暑假釋出近300個志工名額，提供高中職學生申請，今日上午開放現場報名，吸引約200人報名，甚至有人前1天下午4點就搶排，台中榮總指出，有122人完成報名，未完成報名者多因前面梯次額滿，8月須參加學校暑期輔導，無法參加所致。

台中榮總指出，配合高中職學生累積志願服務資歷的需求，每年暑假均會開放志工名額，今年在暑假7、8月份提供9個梯次、290個志工名額，服務內容包含在各服務台諮詢引導、門診血壓、身高體重量測、出入口接待等一線服務，讓學生與病患、家屬實際接觸，體驗服務的意義。

上午8點起開放暑期志工現場報名，一早就吸引近200人現場排隊，台中榮總說，甚至有人為搶理想梯次，昨天下午4點就到場排隊等候，也有不少院內醫護人員子女，也參與報名體驗醫療工作內容。

院方表示，現場報名到上午10點結束，共122人完成報名，其餘未完成報名者，多是因理想的梯次已額滿，8月梯次又卡到學校有暑期輔導無法參加，只好放棄報名。

院方強調，因該院採1對1的志工見習，每名學生志工均會安排院內1名志工帶領學習服務，盼助學生真正有所收穫，因此每梯次約僅能安排30到40人，盼家長諒解。

台中榮總表示，8月份梯次仍有空額，歡迎有志的學生可到社工室直接報名參加或採通訊報名，額滿為止。