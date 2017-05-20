台中榮總暑期志工名額好搶手 有人提前1天排隊報名
2017-05-20 16:37
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中榮總暑假釋出近300個志工名額，提供高中職學生申請，今日上午開放現場報名，吸引約200人報名，甚至有人前1天下午4點就搶排，台中榮總指出，有122人完成報名，未完成報名者多因前面梯次額滿，8月須參加學校暑期輔導，無法參加所致。
台中榮總指出，配合高中職學生累積志願服務資歷的需求，每年暑假均會開放志工名額，今年在暑假7、8月份提供9個梯次、290個志工名額，服務內容包含在各服務台諮詢引導、門診血壓、身高體重量測、出入口接待等一線服務，讓學生與病患、家屬實際接觸，體驗服務的意義。
上午8點起開放暑期志工現場報名，一早就吸引近200人現場排隊，台中榮總說，甚至有人為搶理想梯次，昨天下午4點就到場排隊等候，也有不少院內醫護人員子女，也參與報名體驗醫療工作內容。
院方表示，現場報名到上午10點結束，共122人完成報名，其餘未完成報名者，多是因理想的梯次已額滿，8月梯次又卡到學校有暑期輔導無法參加，只好放棄報名。
院方強調，因該院採1對1的志工見習，每名學生志工均會安排院內1名志工帶領學習服務，盼助學生真正有所收穫，因此每梯次約僅能安排30到40人，盼家長諒解。
台中榮總表示，8月份梯次仍有空額，歡迎有志的學生可到社工室直接報名參加或採通訊報名，額滿為止。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 日職》狀況逐漸好轉 陽岱鋼傷勢首度曝光
- 涉性騷女同事一次被解職 法官認「太嚴苛」判復職
- 南海準則架構 東協與中達成協議
- 買麵順便偷手機 警「天羅地網」逮賊
- 大提琴家麥斯基 指點台高校生
- 自由限時批》善用說帖破解國際困境！
- 退官不只任獨董 公銀一票財金幫
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 81歲翁住10年遇死劫 女婿不敢讓岳母知道
- 林奕含狼師案扯出陳子璇遭性騷 高國華護妻酸爆了
- 澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
- 湯姆哈迪確定成蜘蛛人最強宿敵！演出《猛毒》獨立電影
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 木藝聚寶盆成香菇栽培皿 買主不氣反覺有趣
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 頭份檢舉達人神隱 警：好像車禍受傷
- 【小繆思】被偷走的零件
- 台未獲邀WHA 瑞士媒體直指「中國不想看到台灣人」
- 藉口看照片靠近 貨車司機撲倒女子性侵
- 公視拚4K電視 英國BBC助陣
- 就職週年 小英邀弱勢兒童進官邸辦「童」樂會
- NBA》8年來首度無緣年度MVP 詹皇不在意
- 自由廣場》輿論殺人及輿論制裁
- （影音）大叔髮型正常後 木村沒做這件事又被罵翻
- 柯文哲出席活動 護樹團體突闖進抗議
- （影音）豬哥亮頭七 謝金晶孱弱引魂哭紅眼
- 新北》端午節提前開fun 今明包粽趣
- 日職》巨人放棄的外野手 到火腿變本土全壘打王
- 驚呼「不要」擋不了殺妻 家暴夫判賠326萬
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 仁德國中營養午餐 吃「包高中」
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- MLB》德葛隆7局飆9K 大都會完封天使止7連敗（影音）
- 「飛閱新北」 蔡建民空拍286校
- 安養院夜半起火 4死
- 印尼外海火燒船 5人死亡
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中榮總暑期志工名額好搶手 有人提前1天排隊報名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分