里長包8千粽濟貧 立委po文：要破世界紀錄嗎?

2017-05-20 16:32

［記者謝武雄／桃園報導］端午節將近，蘆竹區南崁里長邱顯助今天號召100多位志工包粽子，從早上5、6點就開始洗米、洗粽葉，弄到下午才將8千多顆粽子包好，將送給里內低收、中低收入戶家庭及獨居老人及弱勢團體；由於8千多顆粽子擺滿桌面實在壯觀，立法委員鄭運鵬甚至在臉書PO文「邱顯助里長，南崁里是要破世界紀錄嗎？」

邱顯助表示，為了讓里內弱勢族群吃到好吃粽子，粽子用料很講究，包含嚴選糯米、粽葉、蛋黃、瘦肉、蝦米、香菇等，都是挑選最新鮮在地食材，每顆貨真料實，一定讓弱勢團體吃得津津有味。

他說，很感謝志工們的幫忙，從洗米、洗粽葉到攪拌餡料，最後大家一起包粽子，將生粽子放入大蒸籠蒸煮，熟了就是香噴噴的「燒熱粽」。

鄭運鵬臉書PO文也引起不少回響，包含「嚇死人喔！那麼多」、「滿坑滿谷的肉粽，光看著就幸福了起來，讚!」、「好棒棒」、「選中、考中、中獎都來！」，還有很多人留言「我也要」。