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夏日防溺 中市府宣導水域安全

2017-05-20  16:27

〔記者何宗翰／大里報導〕台中市府運動局今天在大里康橋舉辦端午節龍舟競賽，並宣導水域安全。市長林佳龍指出，市府除了維護水域安全、推廣防溺措施，並編列約2700萬元補助學校加強游泳教學，提升學生自救能力，也向中央爭取前瞻基礎建設計畫「水環境建設」，讓市民安心親水。

運動局表示，暑期戲水高峰期，市府結合體育署「運動i台灣」計畫，5月至11月將舉辦多元水域活動，今天在康橋有端午節龍舟競賽，6月有獨木舟體驗營活動及水上運動嘉年華，將由輕艇委員會教練進行輕艇操作教學、輕艇體驗活動，水上救生委員會也將在岸邊介紹救生器材、宣導CPR操作教學。

市長林佳龍、立委何欣純、市議員張耀中、張芬郁、何文海、邱素貞、李天生等人，今天都到場觀賞龍舟競賽及水域救生演練，並實際體驗水上救生拋繩。何欣純說，這次前瞻建設中，市府提出「大康橋整治計畫」，將原先整治的國光橋至積善橋段，往上游及下游延伸，成為一個適合遊憩、休閒及輕艇訓練場所，她在立院一定全力護航通過。

林佳龍表示，市府編列2700萬元預算，補助學校加強游泳教學訓練，學習自救能力，維護自身安全，也積極推廣「防溺10招、救溺5步」宣導措施，強化學生戲水保障；市府將持續維護安全水域，也向中央爭取前瞻基礎建設計畫「水環境建設」，提出水與安全、水與環境、水與發展等三大主軸多項子計畫，盼為市民打造更優質的城市空間。

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  • 輕艇好手演練水中救溺。（記者何宗翰攝）

    輕艇好手演練水中救溺。（記者何宗翰攝）

  • 台中市府運動局在大里康橋舉辦端午節龍舟競賽。（記者何宗翰攝）

    台中市府運動局在大里康橋舉辦端午節龍舟競賽。（記者何宗翰攝）

  • 市長林佳龍（左1）、立委何欣純（左2）實際體驗水上救生拋繩。（記者何宗翰攝）

    市長林佳龍（左1）、立委何欣純（左2）實際體驗水上救生拋繩。（記者何宗翰攝）

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