夏日防溺 中市府宣導水域安全
2017-05-20 16:27
〔記者何宗翰／大里報導〕台中市府運動局今天在大里康橋舉辦端午節龍舟競賽，並宣導水域安全。市長林佳龍指出，市府除了維護水域安全、推廣防溺措施，並編列約2700萬元補助學校加強游泳教學，提升學生自救能力，也向中央爭取前瞻基礎建設計畫「水環境建設」，讓市民安心親水。
運動局表示，暑期戲水高峰期，市府結合體育署「運動i台灣」計畫，5月至11月將舉辦多元水域活動，今天在康橋有端午節龍舟競賽，6月有獨木舟體驗營活動及水上運動嘉年華，將由輕艇委員會教練進行輕艇操作教學、輕艇體驗活動，水上救生委員會也將在岸邊介紹救生器材、宣導CPR操作教學。
市長林佳龍、立委何欣純、市議員張耀中、張芬郁、何文海、邱素貞、李天生等人，今天都到場觀賞龍舟競賽及水域救生演練，並實際體驗水上救生拋繩。何欣純說，這次前瞻建設中，市府提出「大康橋整治計畫」，將原先整治的國光橋至積善橋段，往上游及下游延伸，成為一個適合遊憩、休閒及輕艇訓練場所，她在立院一定全力護航通過。
林佳龍表示，市府編列2700萬元預算，補助學校加強游泳教學訓練，學習自救能力，維護自身安全，也積極推廣「防溺10招、救溺5步」宣導措施，強化學生戲水保障；市府將持續維護安全水域，也向中央爭取前瞻基礎建設計畫「水環境建設」，提出水與安全、水與環境、水與發展等三大主軸多項子計畫，盼為市民打造更優質的城市空間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 520我愛你！ 台東戶政所多對新人登記結婚
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
- 長期服避孕藥 突發腦靜脈竇血栓塞險送命
- 雲林成龍溼地藝術季登場 全台最大水上藝術展館
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 日職》狀況逐漸好轉 陽岱鋼傷勢首度曝光
- 涉性騷女同事一次被解職 法官認「太嚴苛」判復職
- 南海準則架構 東協與中達成協議
- 買麵順便偷手機 警「天羅地網」逮賊
- 大提琴家麥斯基 指點台高校生
- 自由限時批》善用說帖破解國際困境！
- 退官不只任獨董 公銀一票財金幫
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 81歲翁住10年遇死劫 女婿不敢讓岳母知道
- 林奕含狼師案扯出陳子璇遭性騷 高國華護妻酸爆了
- 澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
- 湯姆哈迪確定成蜘蛛人最強宿敵！演出《猛毒》獨立電影
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 木藝聚寶盆成香菇栽培皿 買主不氣反覺有趣
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 頭份檢舉達人神隱 警：好像車禍受傷
- 【小繆思】被偷走的零件
- 台未獲邀WHA 瑞士媒體直指「中國不想看到台灣人」
- 藉口看照片靠近 貨車司機撲倒女子性侵
- 公視拚4K電視 英國BBC助陣
- 就職週年 小英邀弱勢兒童進官邸辦「童」樂會
- NBA》8年來首度無緣年度MVP 詹皇不在意
- 自由廣場》輿論殺人及輿論制裁
- （影音）大叔髮型正常後 木村沒做這件事又被罵翻
- 柯文哲出席活動 護樹團體突闖進抗議
- （影音）豬哥亮頭七 謝金晶孱弱引魂哭紅眼
- 新北》端午節提前開fun 今明包粽趣
- 日職》巨人放棄的外野手 到火腿變本土全壘打王
- 驚呼「不要」擋不了殺妻 家暴夫判賠326萬
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 仁德國中營養午餐 吃「包高中」
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- MLB》德葛隆7局飆9K 大都會完封天使止7連敗（影音）
- 「飛閱新北」 蔡建民空拍286校
- 安養院夜半起火 4死
- 印尼外海火燒船 5人死亡
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夏日防溺 中市府宣導水域安全
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分