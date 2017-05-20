「喚」起青年舞力 宜蘭14校聯合舞展6月4日登場
2017-05-20 16:28
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」由縣內14所大學、高中及專校共同主辦，將於6月4日在中興文創園區八號棚架舉行，以「喚」為主題，希望喚起縣內年輕舞者的活力，演出時間為下午5點至晚間8點半，相關訊息可上臉書「蘭勁舞力」查詢。
「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」今年首度舉辦，當天除各校精彩的接力演出外，現場也有市集餐車提供輕食飲品，14校包含宜蘭大學、佛光大學、淡江大學、蘭陽技術學院、宜蘭高中、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高工、羅東高商、頭城家商、聖母專校、耕莘專校、慧燈高中以及南澳高中，活動當天也邀請PHD、ENDLESS、利澤妞妞、咆嘯小老鼠等宜蘭在地的舞團一同站台。
「當大家紛紛往都市追夢，我選擇留了下來！」14校聯合舞展總召李曼萍表示，回家鄉工作後，一直希望能延續初衷、凝聚同好對街舞的支持，因此一年前邀集朋友組成「蘭勁舞力」活動企劃團隊，自發性籌辦舞展，今年活動以「喚」為舞展主題，盼能喚起宜蘭凝聚力與熱情，以及新一代年輕人的力量。
立委陳歐珀也關心這群辦舞展的學生，他說，看到這群年輕人的表現令人驕傲，他會持續和年輕人站在一起，共同思考和關心宜蘭的未來，人有夢想就永遠年輕，自己對宜蘭的未來藍圖，也會效法青年朋友這股拼勁去完成，讓宜蘭變得更美好。
宜蘭縣文化局長李志勇表示，這群學生前陣子透過社群媒體宣傳及一連串快閃活動，讓民眾感受到了宜蘭青年的熱情及創意，期盼活動能持續與中興文創其它活動連結，為老空間注入更多活力，歡迎民眾當日到現場為這群充滿熱血的學生加油打氣。
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