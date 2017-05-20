| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
油價要漲了！ 台塑下週汽、柴油各漲0.5、0.6元
 首頁 > 生活

「喚」起青年舞力 宜蘭14校聯合舞展6月4日登場

2017-05-20  16:28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」由縣內14所大學、高中及專校共同主辦，將於6月4日在中興文創園區八號棚架舉行，以「喚」為主題，希望喚起縣內年輕舞者的活力，演出時間為下午5點至晚間8點半，相關訊息可上臉書「蘭勁舞力」查詢。

「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」今年首度舉辦，當天除各校精彩的接力演出外，現場也有市集餐車提供輕食飲品，14校包含宜蘭大學、佛光大學、淡江大學、蘭陽技術學院、宜蘭高中、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高工、羅東高商、頭城家商、聖母專校、耕莘專校、慧燈高中以及南澳高中，活動當天也邀請PHD、ENDLESS、利澤妞妞、咆嘯小老鼠等宜蘭在地的舞團一同站台。

「當大家紛紛往都市追夢，我選擇留了下來！」14校聯合舞展總召李曼萍表示，回家鄉工作後，一直希望能延續初衷、凝聚同好對街舞的支持，因此一年前邀集朋友組成「蘭勁舞力」活動企劃團隊，自發性籌辦舞展，今年活動以「喚」為舞展主題，盼能喚起宜蘭凝聚力與熱情，以及新一代年輕人的力量。

立委陳歐珀也關心這群辦舞展的學生，他說，看到這群年輕人的表現令人驕傲，他會持續和年輕人站在一起，共同思考和關心宜蘭的未來，人有夢想就永遠年輕，自己對宜蘭的未來藍圖，也會效法青年朋友這股拼勁去完成，讓宜蘭變得更美好。

宜蘭縣文化局長李志勇表示，這群學生前陣子透過社群媒體宣傳及一連串快閃活動，讓民眾感受到了宜蘭青年的熱情及創意，期盼活動能持續與中興文創其它活動連結，為老空間注入更多活力，歡迎民眾當日到現場為這群充滿熱血的學生加油打氣。

廣告
  • 「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」由縣內14所大學、高中及專校共同主辦，將於6月4日在中興文創園區8號棚架舉行。（宜蘭縣文化局提供）

    「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」由縣內14所大學、高中及專校共同主辦，將於6月4日在中興文創園區8號棚架舉行。（宜蘭縣文化局提供）

  • 「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」6月4日將在中興文創園區八號棚架舉行，活動以「喚」為主題，希望喚起縣內年輕舞者的活力。（宜蘭縣文化局提供）

    「蘭勁舞力－宜蘭縣14校聯合舞展」6月4日將在中興文創園區八號棚架舉行，活動以「喚」為主題，希望喚起縣內年輕舞者的活力。（宜蘭縣文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：「喚」起青年舞力 宜蘭14校聯合舞展6月4日登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.