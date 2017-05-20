520沒女友怎辦？ 藝人言野偏鄉送愛
2017-05-20 16:46
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天是5月20日，不少年輕人瘋傳「520（我愛你）」給男女朋友，沒有女友的藝人言野，特別選擇在這一天南下恆春半島，巧扮成帥氣的「傑克船長」，把滿滿的愛獻給300多位弱勢大小朋友。
「雖然沒有女友，但300個可愛孩子對我大喊520，感覺更開心！」言野笑說，朋友們在群組互相提醒要對女友說愛，本來覺得有點感傷，但孩子們滿滿的愛，讓他的520超級滿足，開心與孩子相約明年再一起玩。
去年曾南下關心恆基災後重建的范克希樂團主唱言野，今年抽出時間南下陪伴偏鄉孩子，化身為「傑克船長」和孩子們同樂，帶領孩子對親人勇敢說出愛和感謝，並致贈玫瑰花，還一起進入海生館，探索海洋的奧秘。
恆基表示，感謝藝人言野及所有愛心人士的支持，讓活動圓滿舉辦，目前恆基一共開立13個課輔班、照顧300多位小朋友，提供免費課後輔導及晚餐，期盼更多外界愛心，鼓勵孩子在學業及才藝的表現，幫恆春半島囝仔勇敢追求夢想。
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