一例一休影響 宜蘭童玩節工讀生增募103人

2017-05-20 16:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］2017宜蘭國際童玩藝術節將在7月1日登場，今舉辦工讀生甄試，有493人報名，由於今年園區開放時間延長到晚間8點半，文化局長李志勇表示，由於受到政府的一例一休政策影響，今年工讀生將改為2班制，因應人力需求，預計錄取386人，比去年增加103人。

宜蘭國際童玩藝術節今年已邁入第22年，將於7月1日至8月13日登場，今明2天，在宜蘭縣復興國中舉行短期工作人員甄試，預計錄取386人，比去年增加103人，將招募園區服務人員、園區場管人員、媒宣工作人員、演出組工作人員、宿舍服務人員、外語隨隊工作人員等6組不同類型的工讀生。

考生需通過筆試、體能測驗及應變能力3關，且全程參與培訓，才能正式被錄取，工讀生月薪是2萬1124元，工讀44天可獲得約3萬餘元的薪資，錄取名單將在6月9日公布，在體能測驗上，考生需以2人3腳為一組，完成今年童玩節主題「穿越時空歷險記」立體拼圖，男生需在150秒內完成，女生則是180秒內。

李志勇說，童玩節工讀生，一直以來對童玩節是很重要的組成元素，工讀生可以利用這機會跟外國表演團隊、園區工作人員及遊客互動，增廣見聞，往年很多工讀生已經長大成人，有些已在企業界當主管，有的則當上老師，可見這是一份不錯的工作資歷。

李志勇表示，由於一例一休的制度及童玩節今年將延長園區開放時間至8點半，所以除了招募更多人力，工讀生也將分為2班制，藉此符合勞基法一例一休的規定，同時也期許所有工讀生，能在愉快的工作氛圍中，得到這個夏天最美好的回憶及優質的工作經驗。