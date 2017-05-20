國中會考志願選填 南投45校長輪值服務

2017-05-20 16:18

〔記者謝介裕／南投報導〕為期2天的國中教育會考今日登場，南投縣各考場秩序良好，縣長林明溱巡視考場，除感謝工作人員辛勞，向陪考家長致意以外，也宣佈將開辦「會考後志願選填「服務工作，自6月9日起，全縣45位校長將到縣府行政辦公大樓輪值，提供家長及考生諮詢服務。

南投縣長林明溱今日在縣府教育處長李孟珍、南投高中校長巫春貴等人陪同下，前往南投高中巡視考場，他表示，縣府十分重視教育工作，希望南投的子弟，不管是選擇哪所學校作為升學目標，希望學生都要學習一技之長，將來才能貢獻所長。

為服務考生及家長，縣府首創「會考後志願選填「服務工作，將協調45位校長及10位輔導人員，從6月9日起至6月27日志願選填期間，每天上午9時至晚上10時止，在縣府行政辦公大樓1樓輪值提供志填選填等相關諮詢服務，洽詢專線（049）2220902。