「桐」學你在哪兒？ 苗栗桐樂會野餐趣

2017-05-20 16:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府舉辦「『桐』學你在哪兒？」苗栗桐樂會活動，今天在苗栗客家文化園區登場，參加民眾號召老同學、老朋友們，在桐花下野餐賞花，重溫昔日回憶，大家一起在美麗桐花下閒話家常，愜意又輕鬆。

縣長徐耀昌表示，感謝客委會客家文化發展中心支持及協助活動並提供場地，讓具備濃濃客家味的活動，能在客委會的代表場地舉辦，藉此宣傳苗栗與客家之美。

文化觀光局局長林彥甫指出，桐花象徵屬於客家人共同資產，今年縣政府以「當我們『桐』在一起」為主題，期盼美麗的桐花成為引子，讓無論是家人、朋友、情侶，或是許久未見的老同學，能夠透過桐花來苗栗縣「桐樂」。

縣府除了號召民眾一起欣賞紛飛的五月雪，活動並關懷弱勢民眾，邀請苗栗家扶、廣愛教養院與新苗發展中心120名學童共襄盛舉，讓活動更溫馨，更添濃濃人氣味。

除了野餐活動，主辦單位還安排演舞集、管弦樂團表演、親子闖關趣味活動、民歌演唱以及著名的客家詩人邱一帆吟誦桐詩。