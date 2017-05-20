高美濕地第2條假日觀光公車「688」 27日上路

2017-05-20 16:10

〔記者李忠憲／台中報導〕高美濕地美景國內外馳名，台中市政府為此規劃3條假日接駁公車，日前首條655路通車，今天上午市府交通局再宣布，第2條688路也將在5月27日正式通車，屆時民眾可直接從清水火車站搭乘直達高美濕地，並周遊當地觀光景點。而台中火車站發車的第3條路線「309」，最快可在6月底通車。

台中市政府交通局規劃第2條高美濕地假日觀光公車688路，今天上午在高美濕地舉行觀光公車通車典禮。立法院副院長蔡其昌、市議員楊典忠、尤碧玲、王立任、顏莉敏、市府交通局長王義川、觀光旅遊局長陳盛山等人也到場實際體驗試乘，看著沿途美麗海線景色，紛紛比起大拇指說讚。

台中市交通局長王義川表示，688路觀光公車是從清水火車站出發，沿途經港區藝術中心、梧棲觀光漁港等在地觀光景點，除配合台鐵班次發車外，另為讓旅客更能掌握遊程時間，並於高美濕地遊客服務中心定時發車，提供國內外遊客更便捷的大眾交通運輸。

王義川說，高美濕地日前被國外網站讚譽為「一生至少必遊一次絕景」，每逢假日遊客及車潮暴增，經常導致道路壅塞。為改善周邊交通及服務民眾，交通局規劃推出3條觀光公車，分別從嶺東科大、台中火車站與清水火車站發車，盼讓旅客搭公車就能便捷地前往高美溼地。

他也說，第3條路線目前訂為「309」路，從台中火車站出發，沿台灣大道經過靜宜大學，直達高美濕地，屆時讓外地遊客可以更方便前往。