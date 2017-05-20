高市外籍勞工休閒聯誼保齡球比賽  菲律賓隊奪冠

2017-05-20 16:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局今（20）日於楠梓尚美保齡球館，舉辦「外籍勞工休閒聯誼保齡球比賽」，菲律賓、印尼、越南、泰國等移工共組成24隊參賽，並由4組熱力四射的啦啦隊表演揭開活動序幕，為參賽者加油打氣，五百多位移工共度愉快的周末假期，比賽最後由菲律賓隊奪冠。

全台移工已超過62萬名，高雄市有5萬3千多名移工朋友，為了讓移工有機會參與多元的休閒娛樂活動，紓解工作壓力、強健體魄，繼籃球賽、藤球賽、排球賽之後，勞工局首度舉辦保齡球比賽，透過趣味十足的運動交流，讓本國與各地外籍移工歡聚一堂、放鬆身心，以落實市府對移工的關懷與重視，比賽中也穿插外籍勞工相關法令宣導，促進移工與雇主對法令的認識。

比賽最終由菲律賓隊伍「ST.JOSEPH BOWLERO」奪得第一；印尼隊伍「安拓ANCHOR」獲得第二，第三名為菲律賓隊伍「Washing Ton D.C」，皆分別獲頒獎盃與獎金，參賽者與陪同打氣觀戰的同事、友人都表示相當有趣，希望日後還能舉辦類似活動以球會友。

勞工局局長鄭素玲表示，高雄市政府秉持「友善城市」理念，誠摯地歡迎及善待每位在本市生活及工作者，就業服務法針對移工權益皆有保障規定，勞工局並提供相關的諮詢服務，協助工作、生活適應，更不定期辦理節慶、休閒及文化交流活動，期望為移工朋友留下難忘的回憶。