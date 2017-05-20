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高雄國際旅展出新招 網紅直播人氣夯

2017-05-20  15:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕甜心主播「小周迅」施菲亞與「國光女神」LaLa蘇心甯，今日下午聯袂現身2017高雄市旅行公會國際旅展，透過臉書直播現場盛況、及參展各攤位祭出的好康內容，號召粉絲把握機會快來看展、獲熱烈迴響。

看好網路直播效果，高雄市旅行公會國際旅展首度請來網紅主播施菲亞、及曾當選高雄城市小姐的LaLa代言，希望透過她們的高人氣炒熱買氣。

施菲亞及蘇心甯，今下午現身旅展擔任一日主播，進行臉書直播達30分鐘，詳細介紹高雄旅行公會旅展好康及特色，並與粉絲互動，力拚旅展人氣。

施菲亞說，這是兩人首度嚐試走進展場直播，希望能一炮而紅，如果效果好、未來很願意持續接下類似案子。

旅行公會說明，旅展19至22日於高雄展覽館舉行，有358多家、約800格攤位參展；特別的是兩岸政治氛圍低迷，這次旅展仍有來自中國大陸8個省組團、80個攤位參展。

除邀請網紅直播各參展飯店、旅行社、遊樂園的好康，為炒熱旅展買氣，旅行公會也祭出現場早鳥消費滿萬元抽獎活動。

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  • 「國光女神」LaLa蘇心甯（右）與「小周迅」施菲亞（左），今下午聯袂為高雄旅行公會國際旅展作臉書直播。（高市旅行公會提供）

    「國光女神」LaLa蘇心甯（右）與「小周迅」施菲亞（左），今下午聯袂為高雄旅行公會國際旅展作臉書直播。（高市旅行公會提供）

  • 網紅現場直播反應熱絡。（高市旅行公會提供）

    網紅現場直播反應熱絡。（高市旅行公會提供）

  • 甜心主播「小周迅」施菲亞與「國光女神」LaLa蘇心甯。（高市旅行公會提供）

    甜心主播「小周迅」施菲亞與「國光女神」LaLa蘇心甯。（高市旅行公會提供）

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