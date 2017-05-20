雲林成龍溼地藝術季登場 全台最大水上藝術展館

成龍社區居民合力創作的作品「再生」利用竹子做出種子發芽的意象，象徵對土地的愛。（記者黃淑莉攝）

2017-05-20 15:52

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林口湖成龍溼地長期積水無法耕作，經過官方、民間合力打造，近幾年成為全台最大水上藝術展場，今年共有來自國內外6位藝術家，完成7組藝術創作，口湖鄉長林哲凌歡迎大家來口湖，體驗不一樣的溼地藝術節。

成龍溼地原是農耕地，因地層下陷嚴重，加上1986年韋恩颱風侵襲，海水倒灌淹沒農地，數十年來積水無法耕種，進而形成溼地。觀樹教育基金會從2010年開始，舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」活動，邀請國內外藝術家進駐創作，將成龍溼地打造為環境藝術生態樂園，同時喚起民眾對生態環境的重視及維護。

今年主題是「愛行動．愛改變」，邀請來自荷蘭、喬治亞、波蘭、英國及台灣的藝術家，在現場創作6件藝術作品，成龍社區居民也共同創作一件作品，總共有7件作品展出。

觀樹基金會指出，藝術家創作材料就地取材，且可生物分解，例如蚵殼、漂流木、蘆葦、竹子、土壤、砂等，強調生命的自然循環，即誕生、成長、死亡與新生。

林哲凌表示，7件作品分散在成龍溼地各處，民眾駐足欣賞藝術創作，同時也可以觀賞水鳥飛舞及聆聽鳥叫聲。

台灣藝術家蔡慧盈的作品「棲地四號－搖籃」，會隨著水輕輕擺盪。（記者黃淑莉攝）