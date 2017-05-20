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鳳一戶所攜手創世基金會義賣 支持植物人

2017-05-20  15:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府鳳山區第一、橋頭、鳥松、甲仙及茂林區戶政事務所今與創世基金會，聯合於高雄大寮捷運站，擴大舉辦跳蚤市場義賣及戶政宣導摸彩活動，現場吸引60家攤位，上千人參與，戶所現場宣導各式戶政業務，並響應支持創世基金會植物人雙軌服務。

鳳山區第一戶政事務所主任歐敏信表示，每年戶政事務所都會號召同仁，透過創世基金會的愛心義賣，及參與公益園遊會方式，支持植物人雙軌服務，並加強推廣宣導政府政策、戶政法令及各式便民服務措施。

歐敏信指出，今年特別邀請橋頭、鳥松、甲仙及茂林區戶所共襄盛舉，擴大舉辦「舞動生命、鳳山啾咪」愛心園遊會，除了跳蚤市場義賣、戶政宣導摸彩活動及舞台有獎徵答等3項活動，現場更準備豐富禮品及義賣物品，獲得民眾熱烈響應。

歐敏信說，戶所業務日趨多元，服務更強調主動出擊，從首次申辦護照人別確認、跨機關通報服務等，到行動戶政所、到宅服務、家事法院戶政服務站等，去年更全國首創免抽號、直接取件的「高雄市戶政線上e指通APP」，希望透過公益園遊會設攤宣導方式，讓更多民眾知道並享受戶政提供的貼心服務。

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  • 鳳一戶所攜手創世基金會義賣支持植物人。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳一戶所攜手創世基金會義賣支持植物人。（記者陳文嬋翻攝）

  • 鳳一戶所攜手創世基金會義賣支持植物人，吸引上千人參與活動。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳一戶所攜手創世基金會義賣支持植物人，吸引上千人參與活動。（記者陳文嬋翻攝）

  • 鳳一戶所攜手創世基金會義賣支持植物人，民眾參與活動，還能得到好禮。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳一戶所攜手創世基金會義賣支持植物人，民眾參與活動，還能得到好禮。（記者陳文嬋翻攝）

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