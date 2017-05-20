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國際志工埋交流種子 原童找出文化特色

2017-05-20  15:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏科大國際學院的國際志工團，今年首度與長榮百合國小合作，來自不同國家的大學生今天與長百學童分享家鄉文化，學童從互動中，不僅對各國語言感到新鮮，也為長大到海外當志工埋下憧憬的種子。

「我以後也想當國際志工！」小學生們跟海外志工用簡單的英語加上比手畫腳溝通，現場玩得不亦樂乎，學童表示，除了認識很多不同國家的哥哥姊姊，也希望未來可以有機會到國外，讓別人認識他們部落的圖騰、文化。

海外志工團成員來自聖克里斯多福及尼維斯、海地、巴基斯坦、布吉納法索、泰國、印尼、越南、史瓦濟蘭、柬埔寨、甘比亞、巴拿馬及巴布亞紐幾內亞等多個國家，志工團穿上自己國家的特色服裝，設計活動帶小學生們一起認識各國文化，提高學童對外國文化的接受度，也增加小學生英語學習機會。

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  • 來自巴布亞紐幾內亞的學生志工，向學童介紹自己的國家特色。（記者邱芷柔攝）

    來自巴布亞紐幾內亞的學生志工，向學童介紹自己的國家特色。（記者邱芷柔攝）

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