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會考國文 台中考生哀怨變難了「讀課本也沒用」

2017-05-20  15:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕會考國文科考試結束，台中不少考生哀怨「國文變難了」，甚至不少文言文題目及兩首詩的對照均是沒看過的文章或詩，整體像考學生的「文學造詣」，「讀課本也沒用」。

居仁國中學生李維林、黃子恩均指出，今年國文偏難，尤其單選的文言文難度變強，很多是課本沒有的文章，像是考語文觀念。

居仁國中學生陳家葦指出，今年國文課外題偏多，例如題組題有一題比較兩首七言絕句的異同，文言文也多課本沒有，感覺像是考學生的「語文造詣」，須靠平時累積的語文實力才能答題。

考生何睿登也說，今年國文是歷屆偏難的一次，課外題多，且選項模擬兩可，文言文的語句也有艱澀難懂之處。另有考生直指，今年國文根本讀課本也沒用，都是考課外題，「慘了」。

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  • 會考國文，台中考生哀嚎變難了，甚至「讀課本也沒用」。（記者蘇孟娟攝）

    會考國文，台中考生哀嚎變難了，甚至「讀課本也沒用」。（記者蘇孟娟攝）

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