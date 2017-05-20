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親子藝術節首登場 小學生拉布條要活動中心

2017-05-20  15:42

〔記者何宗翰／大里報導〕台中市屯區藝文中心舉辦親子藝術節巡迴活動，首場今天在大里內新國小舉辦，由蘋果劇團演出《奇幻冒險魔法書》，內新國小自治會學生則在校門口拉起布條「報告林佳龍市長，為什麼內新國小沒有活動中心？」號召來看表演的民眾一起簽名連署，希望為學校爭取一座活動中心。

校長林淵輝表示，內新國小建校已60年，目前550人，持續增班的情況下，新生從2班變6班，未來可能會達到1300人的規模，慢慢變成大型學校，校內活動很多，類似像蘋果劇團的演出，經常會受到天候影響，學生上課遇到下雨天，或是空氣污染嚴重的日子，不像鄰近學校有風雨操場或活動中心，只能躲在教室裡，真的很可憐。

林淵輝說，內新國小學生自治會已經舉辦6屆，用公投方式選出小市長，在校內相當有民意基礎。這次家長會跟學生自治會，都發起「報告林佳龍市長，為什麼內新國小沒有活動中心？」連署活動，也準備在畢業前最後一週，帶畢業生一起去拜訪市長，表達學校真的很需要活動中心的訴求。

發起連署的自治小市長朱翊華、洪子涵說，學校近年來增加許多班，人數越來越多，連下課大家一起出來運動的空間都有點不夠，希望市長能夠幫我們增建活動中心，讓我們有更多學習活動空間；學生唐可薰也說，自己即將畢業離開學校，希望可以幫學弟妹爭取一座活動中心，也是幫學校做一點事情。

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  • 親子藝術節揭幕，小朋友開心的衝到台前撿起拉砲噴出的彩帶。（記者何宗翰攝）

    親子藝術節揭幕，小朋友開心的衝到台前撿起拉砲噴出的彩帶。（記者何宗翰攝）

  • 內新國小學生自治會發起「報告林佳龍市長，為什麼內新國小沒有活動中心？」活動。（記者何宗翰攝）

    內新國小學生自治會發起「報告林佳龍市長，為什麼內新國小沒有活動中心？」活動。（記者何宗翰攝）

  • 內新國小自治會發起連署，希望為學校爭取活動中心。（記者何宗翰攝）

    內新國小自治會發起連署，希望為學校爭取活動中心。（記者何宗翰攝）

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