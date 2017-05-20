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22歲就當認養人 邱振波扶助幼童達36年

2017-05-20  15:32

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東家扶中心今天在六堆客家文化園區舉辦，2017認養人與認養童相見歡活動，共有42組、150名認養人、認養童及眷屬參加，其中來自台南的認養人邱振波，從民國70年就投入家扶扶幼工作，一做就是36年，今天他也出席活動為認養童加油打氣。

邱振波36年來幫助過台南、屏東地區共6個孩子，這次特別南下鼓勵自己扶助的孩子，他說，過去認養的孩子都陸續長大，這次趁著活動與新認養的孩子見面，希望透過當面鼓勵，期許孩子們都能平安長大，未來也能成為「手心向下」的人。

屏東家扶傅敏峯主任表示，家扶認養人對認養童的關心，對扶助家庭來說是一股支持的力量，今天到場的認養人有許多認養年資都逾10年、20年，屏東家扶今年邁入第50年，很感謝這一路上有認養人和來自社會善心人士的付出與協助，讓家扶持續用愛陪伴受扶助家庭渡過重重難關。

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  • 來自台南的認養人邱振波，從民國70年就投入家扶扶幼工作，一做就是36年，今天他也出席活動為認養童加油打氣。（記者邱芷柔攝）

    來自台南的認養人邱振波，從民國70年就投入家扶扶幼工作，一做就是36年，今天他也出席活動為認養童加油打氣。（記者邱芷柔攝）

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