數學會考2717人缺考 已累積85人次違規

2017-05-20 15:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕國中教育會考截至下午，已考完社會與數學2科，教育部國教署統計，有2717人缺考，並累計了85人次的違規，試務情況大致良好，但有新竹某考生考數學時把數學試卷撕下來當尺畫，將被依毀損試卷規定扣分處理。

國教署副署長許麗娟表示，會考報名人數合計24萬3564人，數學科共有2717人缺考，缺考率1.12％，而整體試務情況大致良好，根據各考區回報統計，則有85人次的考生違規，違規樣態比較多集中在提早翻閱試卷，另外也有考生將非應試用品帶入，或是把手機帶入，例如數學科就禁止帶量角器，不過大致情況都算輕微。

另，新竹有1名考生考數學時，竟將試題本撕下一小角約10公分，拿來當尺畫，被監試老師制止並記違規；許麗娟說，根據會考相關考試規定，考生作為屬於毀損試卷，將依規定懲處扣分。

而今年會考也有一名特教生，因患有「選擇性緘默症」，無法在陌生的場地應試，教育部次長林騰蛟說，因該生提出需求，原先要讓其在台北市建國中學參加會考，但後來考生無法適應，最後經安排下，讓該生在其就讀的母校台北市中正國中應試，今天了解該生也順利參加考試，狀況大致良好。