好天氣到下週二 彭啟明：週三鋒面接近

2017-05-20 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日全台各地為陰天、短暫雨的天氣型態。氣象專家彭啟明指出，今日下午過後，水氣帶影響逐漸減小，天氣轉趨穩定，直到下週三鋒面接近，將再有明顯的午後雷陣雨。

臉書專頁「氣象達人彭啟明」寫到，因位於巴士海峽上的對流系統，將水氣帶往台灣附近，在台灣海峽上生成一波波雨雲移入台灣，使得昨日全台都有短暫陣雨。

今日也同樣受到南方水氣影響，各地白天仍有短暫降雨機會，中南部山區午後也有局部短暫陣雨。到了下午，水氣帶影響逐漸減小，各地天氣轉趨穩定。明日南方水氣帶將遠離，建議民眾可以好好把握好天氣，但中午高溫也有可能來到30至31度。

彭啟明提到，穩定的天氣預定到週二，週三開始北方封面將逐漸接近，各地山區午後將有明顯雷陣雨，鋒面將在週三入夜後南下，待週四通過時，西半部要留意短時間較大的雨勢，等到週五、六鋒面遠離後，將再轉為午後雷陣雨的天氣型態。