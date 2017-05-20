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中原師生用文創力量 助小農開拓行銷管道
2017-05-20 15:27
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市政府農業局從今年3月起，委託中原大學商業設計系師生，協助經營位於八德區介壽路一段、國道2號橋下的「桃園農創市集」，由商設系助理教授黃儀婷帶領10位大三學生，實地與小農對談了解需求、困境後，以創意注入農創市集的經營，並協助「金發花卉農場」、「富豐茶園」、「珒伶商行」3位小農，重新設計形象、產品包裝，學生很有理想地說，「希望可以幫助小農賺錢，在地農業才能夠生生不息。」
來自八德區的金發花卉農場，男主人陳長育與妻子接手父親的事業，原本主力放在公家標案、公司行號盆栽，但從農創市集開市以來就加入擺攤，希望可以開拓更多的年輕客源，學生在了解男主人的理念後，以陳長育夫妻及4千金、鄰居的概念，設計了7個快樂小精靈LOGO，融入花卉、盆栽的包裝，陳長育表示，加入新元素後果然有「加分」效果，年輕客人的詢問度提升不少。
在楊梅經營「富豐茶園」的梁金義，跟著爸爸製茶已有35年，曾獲選桃園縣十大傑出青年農民，他說，農民往往有技術但缺乏行銷能力，學生以版畫雕刻手法，替茶園設計商品包裝，讓老茶園也可注入「新時尚」；以生產食品為主的「珒伶商行」，女主人有營養師背景，學生以媽媽精心準備美食的形象，替商品換上溫暖的包裝，傳達產品如同媽媽手作的一樣美味、健康。
中原大學商設系選在520舉辦「桃園農農的愛」，邀請小農與現場民眾述說打拚、堅持的過程，農業局長郭承泉表示，期盼校園、小農的結合，能打造不同以往的農業風貌，藉由「創意+農」、「設計+農」翻轉農創市集形象；黃儀婷表示，商設系團隊也接手農創市集臉書粉絲團，小編直接與民眾互動，並協助宣傳每週的創意DIY活動，讓更多的民眾願意走進「桃園農創市集」。
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