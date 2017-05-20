國中會考 屏東考場上午5件違規

2017-05-20 15:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕106年國中教育會考今天登場，屏東考區上午有5件違規事件，多數為提早翻閱試題本、配戴智慧型手錶等，教育處學管科也提醒考生，務必牢記考場規定，別因一時疏忽違規。

國中會考第1節考社會、第2節考數學，屏東考區考生普遍反應，無論是社會或是數學，這次會考題目比模擬考來得容易，題目較易掌握；社會科缺考94人、數學科缺考95人。

屏東考區今年共有8542名考生，在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等10所學校設置考場，另有申請非冷氣試場、身心障礙及重大傷病應考服務等18位考生應考。