老吾老關懷協會包2000顆肉粽送弱勢團體及街友

2017-05-20 15:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕端午節即將到來，雲林縣老吾老協會發動上百名志工，在虎尾包2000顆肉粽，將分送獨老、街友及弱勢民眾。

老吾老協會理事長李素娥表示，端午節即將到來，協會特別動員上百名志工包出2000顆肉粽，其中1500顆葷的，500顆素的，要送給弱勢老人及街友，祝他們佳節快樂。

雲林縣長李進勇也表示，雲林縣人口已跌破70萬人，但65歲以上老年人口已達11萬7000餘人，人口老化程度高居全國第2名，為了照顧老人，縣府已在全縣開設34個長青食堂，老人家不用開伙，到活動中心就可以用餐且和朋友聊天話家常。

李進勇也強調，目前縣府也配合中央，全力推動長照2.0，希望老人在醫療及照顧的品質獲得提升。