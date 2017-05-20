| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

關懷獨居老人 救國團義工包粽送愛

2017-05-20  14:58

［記者黃淑莉／雲林報導］救國團雲林東勢、古坑及二崙團委會今天分別舉行「端午包粽送愛心」活動，各地義工合力包了數千顆肉粽，分送給轄區獨居老人、弱勢家庭。

東勢團委會上百名義工今天一早到賜安宮活動中心，分工合作備料、洗粽葉，接著大家一起坐在小矮凳包粽子，好幾位婆婆媽媽是包粽「快手」，3、40秒即包好一顆粽，一旁年輕人驚呼厲害，義工中也有多位新住民。

東勢鄉長林維戊、鄉代會主席陳昭源及東勢團委會長丁麗雲等人，將粽子送到華山基金會東勢天使站及不老堂日間照護中心，讓獨居長輩也能吃到美味粽子，感受過節氣氛。

廣告
  • 義工將現煮的愛心粽分送給獨居老人，讓老人家們提早感受過節的氣氛。（記者黃淑莉攝）

    義工將現煮的愛心粽分送給獨居老人，讓老人家們提早感受過節的氣氛。（記者黃淑莉攝）

  • 雲林東勢團委會義工忙著包愛心粽。（記者黃淑莉攝）

    雲林東勢團委會義工忙著包愛心粽。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：關懷獨居老人 救國團義工包粽送愛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.