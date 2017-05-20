關懷獨居老人 救國團義工包粽送愛

2017-05-20 14:58

［記者黃淑莉／雲林報導］救國團雲林東勢、古坑及二崙團委會今天分別舉行「端午包粽送愛心」活動，各地義工合力包了數千顆肉粽，分送給轄區獨居老人、弱勢家庭。

東勢團委會上百名義工今天一早到賜安宮活動中心，分工合作備料、洗粽葉，接著大家一起坐在小矮凳包粽子，好幾位婆婆媽媽是包粽「快手」，3、40秒即包好一顆粽，一旁年輕人驚呼厲害，義工中也有多位新住民。

東勢鄉長林維戊、鄉代會主席陳昭源及東勢團委會長丁麗雲等人，將粽子送到華山基金會東勢天使站及不老堂日間照護中心，讓獨居長輩也能吃到美味粽子，感受過節氣氛。