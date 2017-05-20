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國中會考數學生活化 選舉、三格漫畫首入題
2017-05-20 14:47
〔記者吳柏軒／台北報導〕國中教育會考數學科甫結束，國中數學老師解題發現，今年題目側重與生活連結，如首度有三格漫畫與村長選舉等入題，認為學生需要用經驗選擇適合的策略解題，擺脫數學抽象刻板，讓「生活化」實踐，有助現場教學。
北投國中數學老師林柏嘉說，今年會考數學難易適中，選擇前10題側重單一概念，此安排可降低考生答題焦慮，鼓勵作答，而生活情境題也較多，考生須先讀懂題意、分析可運用的數學知識與概念，再選擇解題策略，但概念不艱澀，可評量考生解讀文字與使用數學解決日常問題。
如，非選擇題第1題考村長選舉，列出3個候選人及4個投開票所情況，但其中1個票匭僅總票數，無投票細節，而考生需先從解開3候選人得票概估，再根據現有資訊，推理誰能當選，如同現在台灣選舉中，有候選人在票數未開完之前，就自行宣布當選的情況類似。
大仁國中數學老師廖惠儀說，選擇第20題也考估算概念，在一個數列中，標出原點與A、B兩點，並在A點註明10的6次方的標記，要考生推估B點的數據，而解題關鍵並非計算出精確的數字，答案選項彼此間也差距很大，事實上考生只要透過題目，大約推估出B點跟原點的距離是A點的20倍左右，就能用20乘上10的6次方，來選擇最佳答案。
解題老師普遍認為，今年命題取材生活化，有搭電車車廂的相遇機率問題、籃球隊員身高統計、超商買棒棒糖的不等式，甚至還首度出現用三格漫畫敘述，來進行代數推理；廖惠儀認為，試卷有別傳統或坊間測驗卷的困難計算，反而側重生活連結，並要考生用生活經驗選擇適合的策略解題，擺脫數學以往抽象、跟生活無關的刻板，讓數學真正生活化，對未來教學是很好的指引。
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