闊別48年 他們選在60歲開同學會

2017-05-20 14:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯國小24屆學生在民國58年畢業，至今已48年，他們選在今年自己60歲的時候，今天號召同屆校友開同學會，大家剛見面不太認得對方，等到報出名字，童年回憶即刻湧出，他們說，到這個年紀，能有老朋友，真開心！

南屯國小24屆同學會發起人賴志育表示，這屆共有6班，每班約60人，畢業後，有的班級開過同學會，有的從此沒見過面，由於今年60歲是人生重要的時刻，因此想找回老同學，重新建立聯絡管道，未來希望每年聚會一次。

同學會時間特別選在今天9時9分到13時14分，代表「愛你久久到一生一世」。地點則在豐樂公園，活動充滿藝文氣息，由賴志育負責導覽豐樂公園，畫家張亦足現場教同學在扇子上畫國畫，還有人演奏二胡、南管。

今天同學會約有80人參加，前台中魚市場總經理林芳標也在其中，他是6年2班，畢業後第一次開同學會，他說，很期待見到同學，不過，有些人已經不認得，既熟悉又陌生的感覺令人感觸良多。

另外，6年4班來了近20人，連老師陳英雄都到場，他表示，剛開始認不出學生，但一講出名字，印象就出來，小學是一個人從家庭進入社會的第一個階段，小學同學也是最老、最純真的朋友，應該好好珍惜。