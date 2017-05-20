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赴歐防偷搶 旅行公會：大街結伴走 錢要分散放

2017-05-20  14:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華民國旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽表示，在歐洲旅遊很常會碰到被偷被搶的情況，當中又以到法國旅遊的遊客最容易碰到這類事件，且現在當地宵小要偷搶旅行團時，都會專門鎖定導遊跟領隊，因為知道他們身上通常都會有公款，會有最多現金在身上。李奇嶽也說自己也曾在荷蘭阿姆斯特丹餐廳被偷過包包，那時候印象很深刻，因為掉了1萬多歐元還有信用卡與護照，當時趕緊找當地合作的旅行社協助，並調度一些現金，不然後續行程的門票、吃飯、小費錢都付不出來。

對於到歐洲旅遊要如何防範財物遭偷遭搶，李奇嶽說最基本的就是走在大街上要結伴行，人多通常就比較不容易會被搶；再來就是危險的地方不要去，導遊通常會跟遊客說哪些地方較危險；最後，就是錢要分散放，這樣即便被偷損失也比較少。

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  • 旅行公會建議，出國旅遊防被偷搶，最好大街結伴走、錢要分散放。（資料照，記者黃旭磊攝）

    旅行公會建議，出國旅遊防被偷搶，最好大街結伴走、錢要分散放。（資料照，記者黃旭磊攝）

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