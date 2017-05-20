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「虎科育成市集」虎尾布袋戲館首登場

2017-05-20  14:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾科技大學創新育成中心主辦的「虎科育成市集」，今天在虎尾布袋戲館首度亮相，希望透過市集給予青年學子擁有展現創意的空間與機會，也讓創意商品有機會接受市場的考驗。

虎尾科技大學產學合作處創新育成中心去年度（105年）共計培育52家廠商、新創企業家數15家、協助申請政府資源補助37件、協助取得政府資源補助330萬、促成企業產學364萬、衍生師生創業6家、協助專利取得40件、媒合技術移轉30件。

虎科大校長覺文郁表示，希望透過市集，讓青年學子有機會對外展現創意，藉此讓年輕人的想法化成具體行動及商品，證明成功創業絕對不只是夢想!

「虎科育成市集」初次登場，展售內容多充滿創作者情感的手工作藝品，有手作彩繪卡片、浪漫創作貼紙、亮麗唯美手工耳環、天然素材製作的手工皂、可愛小巧的小夜燈、超音波客製化鑰匙圈、師生共創的一鍵按壓式多用途密封罐到近年最夯的無人機通通都有。

「虎科育成市集」5月27日還將移師至斗南他里霧文化園區，未來不排除不定期到各地展示創意。

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  • 「虎科育成市集」今天首次舉行，地點選在虎尾布袋戲館。（記者詹士弘攝）

    「虎科育成市集」今天首次舉行，地點選在虎尾布袋戲館。（記者詹士弘攝）

  • 「虎科育成市集」，展現多元創意商品。（記者詹士弘攝）

    「虎科育成市集」，展現多元創意商品。（記者詹士弘攝）

  • 虎科大學生說明如何將廢棄物回收再利用，轉化為創意商品。（記者詹士弘攝）

    虎科大學生說明如何將廢棄物回收再利用，轉化為創意商品。（記者詹士弘攝）

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