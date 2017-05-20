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排灣阿嬤抗癌成功兒卻病逝 歎老天爺留命照顧3孫

2017-05-20  14:26

［記者王秀亭／台東報導］60歲排灣族婦人洪玉粉曾罹子宮內膜癌，未料戰勝癌症後，兒子卻因病過世，媳婦不告而別離家出走，留下3名年幼孫子女，洪玉粉一肩扛起照顧之責，雖辛苦度日卻樂觀面對，洪玉粉說，或許老天爺留她這條命，就是讓她可以照顧孫子女，會盡心力把這包袱背好。

5月是溫馨的月份，台灣世界展望會東區辦事處今天表揚24位模範家長，來自大武鄉大鳥村的洪玉粉也在表揚之列。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，弱勢家庭面對經濟、就業或子女教養上的困境，比起一般家庭需要更多的韌性與社會資源協助，展望會從中發現許多弱勢家庭未被外在環境擊倒，主因在於家庭主要照顧者有強韌的自立意願、家人的團結互助，因而在母親節與國際家庭日的月份，表揚「展望家庭」，給主要照顧者信心與鼓勵。

洪玉粉今天帶著3名孫子女出席表揚典禮，洪玉粉表示，6年前因身體不適就醫，進一步檢查發現罹癌，歷經1年的台北、台東往返治療，病情終於獲得控制，兒子卻在此時生病過世，媳婦未扛起照顧子女重擔，離家失聯。

洪玉粉說，老天讓她及早發現罹癌，及時治療，或許就是要她照顧孫子女吧！雖然身體不適，無法外出工作，靠著自己的老人年金、孫子女的低收入補助，及展望會等社福機構的經濟支援，但「省點花，日子勉強撐得過去」，慶幸都還在念小學的孫子女很貼心，幫忙分攤家務，回家主動寫功課，讓祖孫4人過得安穩開心。

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  • 60歲排灣族婦人洪玉粉扛起照顧3名孫子女之責，一家四口感情融洽，彼此照顧。（記者王秀亭攝）

    60歲排灣族婦人洪玉粉扛起照顧3名孫子女之責，一家四口感情融洽，彼此照顧。（記者王秀亭攝）

  • 台灣世界展望會東區辦事處今天表揚「展望家庭」。（記者王秀亭攝）

    台灣世界展望會東區辦事處今天表揚「展望家庭」。（記者王秀亭攝）

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