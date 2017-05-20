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「講客」電台623開播 節目涵蓋新聞、音樂、文史

2017-05-20  14:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕中廣兩頻道停播之後，其中一個頻段撥由客委會設置客語電台，客委會主委李永得今天表示，「講客」廣播電台預計於6月23日開播，內容多元，包括LIVE新聞時事分析、音樂節目及歷史文化性節目等，要將客家文化完整介紹給大眾。

李永得說，聯合國對於某種語言是否瀕臨消失有8個指標，其中1個即是在大眾傳播的能見度，而客語電台的開播，使得客家文化的保存更進一步，「講客」廣播電台已經在測試中，預計於6月23日正式開播。

談到「講客」的意義，李永得解釋，這包含兩種意義，一種是用客語為主做表達的意思，另一種則是分享、談論客家文化的意義。未來的節目，若是要將其他文化介紹給客家朋友，將使用客語，若是要談論、介紹客家文化，為了推廣給更多人，則不一定使用客語，成為不同文化的交流平台。

對於未來節目的規劃，李永得說，在早上7時至9時、下午5時至7時，會有現場LIVE直播的新聞時事討論及分析的節目，將邀請國內客語流利且極具知名度的主持人，以客家觀點向大眾介紹。

此外，講客廣播電台也將有許多客家音樂，李永得舉例，近來客家音樂更加蓬勃發展，如歌手林生祥就非常傑出，而這也是一種軟實力的展現，希望不分族群都可以來欣賞。另外也包括歷史文化深度的節目，也許是客家語言的歷史介紹、客家音樂的發展歷程等，讓民眾更加了解客家文化。

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  • 客委會主委李永得表示，未來的節目，若是要將其他文化介紹給客家朋友，將使用客語，若是要談論、介紹客家文化，為了推廣給更多人，則不一定使用客語，成為不同文化的交流平台。（記者楊綿傑攝）

    客委會主委李永得表示，未來的節目，若是要將其他文化介紹給客家朋友，將使用客語，若是要談論、介紹客家文化，為了推廣給更多人，則不一定使用客語，成為不同文化的交流平台。（記者楊綿傑攝）

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