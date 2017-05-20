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紫菜是塑膠製的？食藥署闢謠

2017-05-20  14:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕不久前，網路盛傳中國出產的紫菜「洗不破、撕不破」，極可能是塑膠膜混製而成；食品藥物管理署出面闢謠，檢驗後確認市售的紫菜有海菜的細胞壁、且未驗出塑化劑，提醒民眾別聽信謠言。

食藥署「闢謠專區」指出，地方衛生局接獲訊息後立即抽樣送驗，檢驗結果確定紫菜具有海菜細胞壁，且未檢出塑化劑，並非如謠傳所指的用塑膠膜混製。

食藥署提醒，購買食品應注意食品的外觀及是否有異狀、異味，也應注意食品標示、保存方式及包裝完整。如購買食品有衛生安全疑慮，可向賣家或衛生單位反映，另勿輕信或傳播不實謠言。

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