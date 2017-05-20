就愛「520」 新北856對新人結婚登記

2017-05-20 14:23

〔記者何玉華／新北報導〕今天5月20日因諧音「520我愛你」，成為近來受新人喜愛的結婚登記日，適逢週六，新北戶政事務所開放到12點，統計結果有856對新人結婚登記生效，其中有292對是提前登記並指定今（520）為生效日，較去年68對成長2.6倍。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市近5年每日平均結婚對數為75對，「520」是最受歡迎的登記日，年年高居第一名，2013、2014年的520因帶有「愛你一生，我愛你」、「愛你一世，我愛你」的諧音，登記對數更高達1014、1255對。

前奧運射擊國手林怡君與教練蔡志成，也選在今天登記結婚，林怡君說，2年前就準備結婚，但因去年要全力準備里約奧運，才將婚期延到今年，選「520」作為結婚登記日，是因為諧音是「我愛你」特別浪漫，又好記。