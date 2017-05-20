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為愛喝365杯咖啡 新人長跑7年今終成眷屬

2017-05-20  13:46

〔記者王善嬿／嘉市報導〕今天適逢2017年5月20日，與「愛你一起，我愛你」諧音相近，嘉義市東、西區戶政事務所有不少新人前往登記結婚，其中柳姓上班族，為追求在嘉義市便利超商打工的黃姓女友，每天在女方上班時買一杯摩卡咖啡，買了近一年、約365杯咖啡，才提其勇氣提出交往要求，女方感受到他誠意害羞點頭，至今交往邁入第7年，今天登記結婚。

另一對新人鄭友誠、黃靖怡大學時聯誼活動認識，交往至今9年，期間女方因在台北工作、男方在嘉義市工作，兩人靠搭高鐵及客運往返，維繫遠距離戀愛，2年前還一起到澳洲打工度假，開車環澳旅遊時，因車子引擎起火、拋錨，被困在小鎮上5天，經歷該次驚險旅程認定彼此，返台後決定結婚、攜手一輩子。

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  • 柳姓上班族為打動黃姓女友芳心，每天到超商買咖啡，買了365杯咖啡，今天兩人登記結婚，順利抱得美人歸。（記者王善嬿翻攝）

    柳姓上班族為打動黃姓女友芳心，每天到超商買咖啡，買了365杯咖啡，今天兩人登記結婚，順利抱得美人歸。（記者王善嬿翻攝）

  • 新人鄭友誠（右）跟黃靖怡（左）一同到澳洲打工旅遊、感情更堅定，趁今天520有「我愛你」特殊意義，到東區戶政事務所登記結婚。（記者王善嬿攝）

    新人鄭友誠（右）跟黃靖怡（左）一同到澳洲打工旅遊、感情更堅定，趁今天520有「我愛你」特殊意義，到東區戶政事務所登記結婚。（記者王善嬿攝）

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