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同窗半世紀後重逢贈提琴 段台民用來鼓勵學生

2017-05-20  13:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區復旦高中校長段台民，獲50多年前的同學羅增榮致贈自學製作的小提琴，學校日前為此舉辦「贈琴活動」，由曾贏得桃園市學生音樂大賽第一名的學生張軒寧，用小提琴演奏悠揚的樂聲，贏得滿堂彩，段台民當場鼓勵張軒寧，「再拿個第一名，小提琴就轉贈給妳。」

歌曲「假如我有一把小提琴」是羅增榮兒時參加兒唱團的練習曲，他說，這首歌觸動他製作小提琴的念頭，近年來他花了許多時間琢磨，經過高人指點，終於在民國102年製作出第一把小提琴，如今已經完成12把。

50多年前，羅增榮與段台民是新竹縣橫山國小同學，兩人感情很好，後來段台民因父親工作異動搬家，兩人中斷聯繫。羅增榮成年後前往美國創業，直到今年初透過網路尋找老同學，才又聯絡上段台民，相隔半世紀後兩人重新聚首，羅增榮還致贈一把自製的小提琴，感謝段台民對台灣教育的貢獻。

日前學校舉辦贈琴活動，張軒寧用羅增榮致贈的小提琴演奏，將小提琴圓潤優美的琴音發揮到極致，段台民說，小提琴將放在學校永久保存，也會供學生練習或參加比賽，如果張軒寧的小提琴造詣不斷提升，能夠再拿下一個桃園第一，也會考慮將小提琴傳贈給她。

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  • 羅增榮（中）製作小提琴送給復旦高中校長段台民（左），學生張軒寧（右）演奏後愛不釋手。（復旦高中提供）

    羅增榮（中）製作小提琴送給復旦高中校長段台民（左），學生張軒寧（右）演奏後愛不釋手。（復旦高中提供）

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