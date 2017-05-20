快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
同窗半世紀後重逢贈提琴 段台民用來鼓勵學生
2017-05-20 13:57
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區復旦高中校長段台民，獲50多年前的同學羅增榮致贈自學製作的小提琴，學校日前為此舉辦「贈琴活動」，由曾贏得桃園市學生音樂大賽第一名的學生張軒寧，用小提琴演奏悠揚的樂聲，贏得滿堂彩，段台民當場鼓勵張軒寧，「再拿個第一名，小提琴就轉贈給妳。」
歌曲「假如我有一把小提琴」是羅增榮兒時參加兒唱團的練習曲，他說，這首歌觸動他製作小提琴的念頭，近年來他花了許多時間琢磨，經過高人指點，終於在民國102年製作出第一把小提琴，如今已經完成12把。
50多年前，羅增榮與段台民是新竹縣橫山國小同學，兩人感情很好，後來段台民因父親工作異動搬家，兩人中斷聯繫。羅增榮成年後前往美國創業，直到今年初透過網路尋找老同學，才又聯絡上段台民，相隔半世紀後兩人重新聚首，羅增榮還致贈一把自製的小提琴，感謝段台民對台灣教育的貢獻。
日前學校舉辦贈琴活動，張軒寧用羅增榮致贈的小提琴演奏，將小提琴圓潤優美的琴音發揮到極致，段台民說，小提琴將放在學校永久保存，也會供學生練習或參加比賽，如果張軒寧的小提琴造詣不斷提升，能夠再拿下一個桃園第一，也會考慮將小提琴傳贈給她。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 韓星L遭脫光水刑 崩潰慘叫拍完直接送醫
- 愛女戒毒大學畢業 巨星嗨當貼身攝影師
- 索非亞對談呂秋遠 透露通靈過程「不能碰這個」
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 藍黨魁選舉 最大票倉高雄估投票率可破5成
- 蔡上台一年 台股飆近23% 台幣升幅冠亞幣
- 美前官員讚小英兩岸政策 分析對台軍售最佳時機…
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕
- 望月橋要「換妝」 5月22日起封橋
- MLB》德葛隆7局飆9K 大都會完封天使止7連敗（影音）
- 防勒班當選 傳法曾擬應變計畫
- 水公司鎖定工業區大廠 推智慧型電子水表
- 美洩密大兵 秀變性照
- 弱勢單親童樂助人 師讚現代阿信
- 鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定
- 人物專訪-鄭麗君接掌文化部 搶時間做事
- 自由廣場》司法改革撈過界
- 川普搭空軍一號 展開就任後首度外國訪問
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 恆春最大安養機構／火警當時少2人 護病比不符規定
- 通緝要犯擁槍而眠 警攻堅驚醒束手就擒
- 若遇雨取消 世大運開閉幕4億元恐白花
- 中職》連夜大雨場地溼滑 台中象獅雙重賽首戰延賽
- 亂塗鴉指叔姑亂倫 男子被判拘役40天
- 11度入選第一隊 大帝準備登寶座
- 晨運民眾往河一看 竟有人在水中漂浮
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 淡水河驚見女浮屍 死因待釐清
- 30而立 走進時光隧道 看見明星球員萌樣
- 高雄旅展開幕 首日逾7萬人參觀
- 跟友人買中獎發票 她領獎才知假的被送辦
- 宮崎駿又反悔！宣布復出全球招募新血合作
- 自由廣場》誰是亞太經貿領頭羊？
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 中英對照讀新聞》Irish beach reappears 33 years after vanishing into Atlantic Ocean／愛爾蘭海灘消失於大西洋33年後重現
- 貧民窟變「淨」土 「三重29街」轉型文創商場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：同窗半世紀後重逢贈提琴 段台民用來鼓勵學生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分